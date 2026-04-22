Di Caro in gara test alla Consuma

Il due volte campione italiano E2SC Motori Moto si prepara la stagione del Tricolore Supersalita con il collaudo della Nova Proto NP 03 Aprilia alla gara toscana del 26 aprile.

Caltanissetta, 22 aprile 2026. Andrea Di Caro, due volte campione italiano di Supersalita gruppo E2SC Motori Moto, si appresta a dare il via alla sua stagione 2026 con il debutto alla Coppa della Consuma, in programma il 25 e 26 aprile 2026. La gara toscana rappresenta un importante test di avvicinamento in vista del Campionato Italiano Supersalita, che prenderà il via ufficialmente con il Trofeo Valcamonica l’11 maggio, ma anche un collaudo generale con la vettura in versione aggiornata ed i nuovi colori Best Lap.

Lo scorso anno, alla Coppa della Consuma, Di Caro conquistò il primo podio assoluto della sua carriera, con un terzo posto e il primo posto tra le sportscar fino a 1600 cc, un risultato che ha segnato l’inizio di una stagione straordinaria. Nel corso dell’anno, infatti, il pilota siciliano ha continuato a migliorarsi, raggiungendo i vertici del Campionato con due titoli italiani, grazie alla sua costanza e determinazione.

La dichiarazione di Andrea Di Caro: -“Ogni gara è un’opportunità per crescere e migliorare. Non si tratta solo di confrontarsi con gli altri, ma di superare i propri limiti, affinare la tecnica e limare quei decimi che fanno la differenza tra il podio e la vittoria. L’obiettivo è sempre quello di ottimizzare ogni aspetto, adattarsi alle condizioni variabili delle strade, e soprattutto avere il giusto approccio mentale. Ogni gara ha una sua storia e un suo fascino. Fondamentale il supporto del team Faggioli ed i consigli di un coach straordinario come Simone. Le dritte di un grande campione sono essenziali per mantenere alta la concentrazione e focalizzarmi sui dettagli che fanno la differenza”-.

La stagione 2026 di Supersalita si prospetta entusiasmante, con la Valcamonica pronta ad accogliere il debutto ufficiale il prossimo maggio, seguita da una serie di sfide impegnative sui tracciati più tecnici d’Italia. La stagione culminerà proprio a Caltanissetta, casa di Di Caro, dove, per la prima volta, potrebbe arrivare una grande sorpresa: il salto di categoria.

Andrea è determinato a confrontarsi con il cronometro, a continuare la sua crescita e a regalare emozioni ai suoi tifosi, con la consapevolezza che ogni tappa della stagione rappresenta una sfida sempre più stimolante. Il suo obiettivo è chiaro: continuare a migliorarsi, mirando a nuovi successi e affrontando ogni gara con la mentalità di chi sa che la perfezione è un percorso in continuo divenire.

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