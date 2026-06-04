Riolo torna in azione alla Guarcino-Campocatino

Dopo il successo inaugurale alla Coppa della Consuma, il portacolori della Squadra Piloti Senesi e della Targa Racing Club riprende il volante della PCR A6, nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche su uno dei percorsi più tecnici e spettacolari della stagione.

Dopo aver inaugurato nel migliore dei modi la stagione 2026 con la vittoria alla Coppa della Consuma, Totò Riolo è pronto a rimettersi al volante della sua PCR A6 in occasione della Guarcino-Campocatino, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche in programma nel prossimo fine settimana nel Lazio.

Il campione siciliano, portacolori della Squadra Piloti Senesi e della Targa Racing Club, sostenuto come sempre da CST Sport, torna così all’attività, pronto a riprendere il cammino tricolore dopo aver rinunciato al precedente appuntamento della Bologna-Raticosa, con il morale alle stelle.

A rendere ancora più speciale questo periodo è stato infatti il trionfo ottenuto alla Targa Florio Historic Rally, dove il campione siciliano ha firmato la sua undicesima affermazione personale nella gara più prestigiosa dell’automobilismo isolano, condividendo il successo con l’amico Nicola Catania alle note, su Subaru Legacy

La Guarcino-Campocatino è senz’altro una delle cronoscalate più caratteristiche del panorama nazionale. La gara si sviluppa lungo circa sette chilometri della storica “10 Miglia”, con un percorso che alterna tornanti, tratti misti e curve veloci, salendo da quota 1.251 metri fino a 1.695 metri, per un dislivello complessivo di 444 metri immerso nello scenario dei Monti Ernici. Un tracciato tecnico che richiede precisione, coraggio e grande sensibilità di guida.

Per Riolo si tratta di una gara particolarmente interessante anche sotto il profilo tecnico. Dopo l’eccellente esordio stagionale alla Consuma, l’obiettivo sarà quello di ritrovare immediatamente il giusto feeling con la PCR A6 e proseguire il lavoro di sviluppo della vettura in vista dei prossimi appuntamenti del campionato.

Il programma della manifestazione prevede le verifiche sportive e tecniche nella giornata di venerdì, le due manche di prove ufficiali sabato e la gara articolata su due salite domenica.

” Sono impaziente di tornare al volante della PCR A6 dopo alcune settimane di stop – ha commentato Totò Riolo –. La Guarcino-Campocatino è una gara che mi ha sempre affascinato per le caratteristiche del percorso e per il contesto in cui si svolge. Arriviamo dopo la bella vittoria in Targa Florio, ripartendo dai punti ottenuti alla Consuma. L’obiettivo è quello di riprendere il lavoro da dove lo avevamo lasciato. Ringrazio la Squadra Piloti Senesi, la Targa Racing Club, CST Sport, tutti gli sponsor che continuano a sostenermi e naturalmente la mia famiglia, sempre fondamentale nel permettermi di vivere questa straordinaria passione.”

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