Stagione 2022: le validità e le principali novità delle massime serie Rally

Dal CIAR Sparco alla rivisitazione del CIRA. Ecco quali sono i cambiamenti approvati per la prossima stagione.

Roma, 12 Novembre 2021 – In vista del 2022, saranno tante le novità riguardanti le massime serie del Rally. Rispetto alla stagione 2021, Il CIR Sparco cambia nome in CIAR Sparco, ovvero Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Oltre alla denominazione, vi sono modifiche anche inerenti alla sua struttura. Sette le gare in programma tutte su asfalto.

Tra le varie novità riguardanti le validità, il Rally di Alba viene promosso nella massima serie ed entra nel calendario CIAR Sparco (nella stagione 2021, ricordiamo, l’evento cuneese era parte del Campionato Italiano WRC). Tutte le gare del 2022 di tale Campionato avranno validità anche per il CIRP (Campionato Italiano Rally Promozione), che viene introdotto a partire dal prossimo anno e che consente di prendere punti alle stesse categorie di piloti già presenti nel CIRA 2021. Per l’acquisizione punti saranno valide sei gare, a scelta dei piloti, con cinque risultati utili.

Viene introdotto un nuovo CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto), che prende il posto del Campionato Italiano WRC. Nel calendario della suddetta serie entrano il Rally Città di Modena e il Rally Lana, mentre rispetto alla stagione passata esce di scena il Rally del Friuli che ha chiesto per un anno la sola validità per il CRZ (Coppa Rally di Zona).

Nel CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) subentra il Rally della Val D’Orcia, mentre rimane fuori da questa serie il Rally Italia Sardegna.

Infine, la Finale Nazionale di Coppa Rally di Zona 2022 è stata assegnata al Rally del Lazio, Cassino e Lirenas.

A seguire, in tabella, la validità delle gare dei tre Campionati sopracitati.

CIAR SPARCO (Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco)

N.B. CRZ = Coppa Rally di Zona

Gara

Organizzatore

Regione – Provincia

Validità

45° Rally del Ciocco e Valle del Serchio 2022

OSE Organization Sport Event srl

Toscana – Lucca

CIAR / CRZ (Zona 6) / CIRP

69° Rallye Sanremo

Automobile Club del Ponente Ligure

Liguria – Imperia

CIAR / CIRP

106° Targa Florio

AC Palermo

Sicilia – Palermo

CIAR / CRZ (Zona 8) / CIRP

16° Rally di Alba

Cinzano Rally Team A.S.D.

Piemonte – Cuneo

CIAR / CRZ (Zona 1) / CIRP

Rally di Roma Capitale

Motorsport Italia

Lazio – Roma

CIAR / CIRP

45° Rally 1000 Miglia

Automobile Club Brescia

Lombardia – Brescia

CIAR / CRZ (Zona 2) / CIRP

40° Rally Due Valli

Automobile Club Verona

Veneto – Verona

CIAR / CRZ (Zona 3) / CIRP

CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto)

Gara

Organizzatore

Regione – Provincia

Validità

55° Rally Elba

AC Livorno

Toscana – Livorno

CIRA / CRZ (Zona 6)

54° Rally del Salento

AC Lecce

Puglia – Lecce

CIRA / CRZ (Zona 7)

38° Rally della Marca

Comitato Motorgroup A.S.D.

Veneto – Treviso

CIRA / CRZ (Zona 3)

35° Rally Lana

Rally Team New Turbomark

Piemonte – Biella

CIRA / CRZ (Zona 1)

42° Rally di San Martino in Castrozza e Primiero

San Martino Corse

Trentino-Alto Adige – Trento

CIRA / CRZ (Zona 3)

42° Rally Città di Modena

Automobile Club Modena

Emilia-Romagna – Modena

CIRA / CRZ (Zona 5)

41° Rally Città di Como

AC Como

Lombardia – Como

CIRA

CIRT (Campionato Italiano Rally Terra)

N.B. CC = Cross Country

Gara

Organizzatore

Regione – Provincia

Validità

XIII Rally della Val D’Orcia

Scuderia Radicofani Motorsport

Toscana – Siena

CIRT

29° Rally Adriatico

PRS Group srl

Marche – Ancona

CIRTA / CRZ (Zona 5)

50° Rally San Marino

Federazione Auto Motoristica Sammarinese

Repubblica di San Marino

CIRT / CRZ (Zona 5) / CC

16° Rally Città di Arezzo Crete Senesi Valtiberina

Valtiberina Motorsport

Toscana – Siena

CIRT / CC

19° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

A.S.D. Rassinaby Racing

Sardegna – Olbia Tempio

CIRT / CRZ (Zona 9)

13^ Liburna Terra

Scuderia Livorno Rally

Toscana – Pisa

CIRT

