Sport di squadra nazionali nell’ennese: le regine sono la Pallamano Haenna e Futsal Regalbuto

Sono la Orlando Pallamano Haenna e la Futsal Regalbuto le massime espressioni sportive della provincia di Enna. I primi militano nel campionato di Serie A Silver di Pallamano Maschile mentre i secondi nella Serie A2 Elite di calcio a 5

Due società che rappresentano degnamente lo sport provinciale ai massimi livelli visto che entrambe alla loro prima esperienza nelle loro rispettive categorie stanno dimostrando di poterla mantenere.

Un plauso ad entrambe le dirigenze visto che sia gli ennesi militano in campionati nazionali. La Orlando Pallamano Haenna con trasferte sino in Lombardia mentre la Futsal Regalbuto sino a Cesena.

E tra l’altro entrambe le società che puntano molto nei settori giovanili hanno deciso di affidare la guida tecnica a coach locali, la Pallamano Haenna all’esperto Mario Gulino mentre la Futsal Regalbuto all’esordiente Vito Gamiddo.

Un gradino più basso troviamo un’altra squadra di calcio a 5 vale a dire la Gear Piazza Armerina che partecipa al campionato di Serie A2 che raggruppa società siciliane, calabre e pugliesi.

Ed anche in questo caso il team piazzase sta partecipando al campionato con relativa tranquillità occupando una posizione di mezza classifica.

Sempre in serie A2 ma in questo caso nel settore femminile troviamo l’Ausonia Enna nel Tennistavolo.

Le brave pongiste ennesi stanno attraversando un difficile momento ma sono però nelle condizioni per risalire in classifica e conquitare alla fine la permanenza nella categoria.

Scendendo in serie B nel basket troviamo la Siaz Piazza Armerina che alla sua prima esperienza nella B interregionale sta dimostrando di potere lottare per qualcosa di importante.

Sempre nella categoria cadetta ma nel tennis tavolo in serie B1 troviamo l’Ausonia Enna.

In serie C1 di Tennis Tavolo troviamo due formazioni ennesi in ordine di classifica, l’Eos Enna dei giovanissimi talenti che occupa la seconda posizione ne girone e l’Ausonia Enna qualche gradino più in basso.

Visite: 75