Sottoscritto un Accordo organizzativo tra ANCE ENNA e Sicindustria

I Presidenti delle due organizzazioni imprenditoriali hanno firmato un’intesa che ha come obiettivo il rilancio del sistema della rappresentanza confindustriale in Provincia di Enna.

Sabrina Burgarello -Presidente ANCE Enna “ Abbiamo apprezzato il lavoro che il Presidente Rizzolo sta portando avanti e con l’intesa abbiamo attestato la

Nostra volontà a contribuire al rilancio del tessuto imprenditoriale ennese. Contiamo di poter insieme rilanciare un territorio che dal punto di vista manifatturiero è stato troppo marginale nelle politiche di sviluppo locale. “

Luigi Rizzolo – Presidente Sicindustria “Il sistema confindustria in Sicilia non può non giovarsi dell’ingresso di ANCE Enna, cosa che ci consentirà di programmare con nuova efficacia la creazione delle delegazione territoriale. Siamo concordi nel dare rilancio alle realtà imprenditoriali locali e potenziare la capacità di rappresentanza in un territorio che ha grandi qualità imprenditoriali e che non merita il disinteresse che oggi lo avvolge.

