Soprintendenza Enna: al via il Corso: “Dipingere e scolpire in Sicilia tra Medioevo ed Età moderna”

Dipingere e scolpire in Sicilia

tra Medioevo ed Età moderna

Corso di formazione per docenti delle Scuole della provincia di Enna

a cura della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna

Primo incontro

Mercoledì, 27 Aprile 2022

Sala conferenze, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

L’attività della Soprintendenza di Enna e l’Educazione permanente

Introducono

Nicola Francesco Neri, Soprintendente di Enna

Amos Alessi, Dirigente U.O. 05 per i beni bibliografici e archivistici

Angelo Giunta, Dirigente U. O. 02 per i beni architettonici e storico artistici

Interventi

Un case study: il patrimonio storico-artistico del monastero delle Carmelitane Scalze di San Marco a Enna

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna

L’attivita di educazione permanente e le iniziative della Soprintendenza di Enna

Francesca Valbruzzi, Museo regionale di Messina, già Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna

Presentazione del corso Dipingere e scolpire in Sicilia tra Medioevo ed Età moderna

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna

Secondo incontro

Mercoledì, 18 Maggio 2022

Sala conferenze, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

Dipingere e scolpire tra Medioevo e Rinascimento

Interventi

Pittura medievale e tardomedievale nella Sicilia dell’interno

Maria Katja Guida, Soprintendenza bb.cc.aa. di Messina

Note di tecnica artistica e di iconografia

La pittura murale nel Medioevo

Raffaella Greca, Università della Calabria

Crocifissi lignei tra Gotico e Rinascimento

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna

Restauri e acquisizioni culturali

L’Annunciazione della chiesa del Carmine di Regalbuto e il suo restauro

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna; Dorotea Mangiameli

Terzo incontro

Martedì, 24 Maggio 2022

Sala conferenze, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

Dipingere e scolpire nel Seicento

Interventi

La pittura del Seicento in Sicilia

Barbara Mancuso, Università degli Studi di Catania

Note tecniche sulla scultura in legno del Seicento

La bottega dei Li Volsi da Nicosia, Giovanni Battista e Stefano

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna

Restauri e acquisizioni culturali

Il restauro delle statue di San Biagio di Assoro e dell’Angelo Custode di Nicosia

Vincenza Gulino e Antonio Alaimo

Quarto incontro

Mercoledì, 8 Giugno 2022

Sala conferenze, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

Dipingere e scolpire tra Sette e Ottocento

Interventi

Guglielmo Borremans e la sua bottega nella Sicilia centromeridionale

Federica Barbarino

Note tecniche sulla pittura a fresco nel Settecento

Belinda Giambra

Scienza e restauro: il “caso” della statua della chiesa dell’Addolorata di Enna

Paolo Russo, Soprintendenza bb.cc.aa. di Enna; Sara Manin; Gioacchino Giunta

Quinto incontro

Sabato, 18 Giugno 2022

Assoro, Museo

Dipingere nel Novecento

Interventi

Studio d’artista, il pittore Elio Romano ad Assoro

Angelo Giunta, Soprintendenza bb. cc.aa. di Enna

Vittorio Ugo Vicari, Accademia delle Belle Arti di Catania

La conservazione delle opere d’arte contemporanea: il restauro della casa-studio di Elio Romano

Raffaella Greca, Università della Calabria; Mario Arangio

Incontro conclusivo

data da definire (novembre)

Sala conferenze, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna

Consegna degli attestati di partecipazione

Presentazione e distribuzione della pubblicazione: Dipingere e scolpire in Sicilia tra Medioevo ed Età

moderna, con un’antologia di restauri della Soprintendenza di Enna

