Arco Storico: 80 arcieri da tutta la Sicilia a Pergusa per prova regionale Acli di Arco Storico

Domenica 24 Aprile, si è svolta, nella Selva Pergusina di Enna, la prima gara del Campionato Regionale 3D US. ACLI di tiro con l’arco.

Organizzata dalla Compagnia Arcieri del Castello di Enna e stata un grande successo di partecipanti, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno animato la pineta posta sulle rive del mitico lago di Pergusa.

Per la prima volta in assoluto, una gara di questo tipo si è svolta nel nostro territorio ed è stato un grande successo. 77 Arcieri provenienti da tutta la Sicilia. Una prima di campionato molto tecnica, in cui gli arcieri di sono misurati, oltre che con i bersagli, anche con il percorso ricci di pendii.

Gli organizzatori, ringraziano il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio per il Territorio di Enna e la Questura di Enna, per aver autorizzato lo svolgimento della manifestazione, indice di grande sensibilità nei confronti di chi si spende per la promozione e il rilancio del nostro territorio.

Un grazie anche ai Rangers di Enna e ai volontari dell’Ente Corpo di Protezione Civile di Enna, per la collaborazione offerta.

Gli Arcieri della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, hanno ben figurato con ottimi piazzamenti:

– Categoria Arco foggia storica con finestra, maschile – 4° Campisi Gaetano, 8° Milano Michele;

– Categoria Arco foggia storica senza finestra – 3° Savoca Gaetano, 5° Mancuso Mario, 6° Piano Mario;

Categoria Arco foggia storica senza finestra femminile – 2° Perpignano Sonia, 3° Mazza Marianna, 5° Cristadoro Lucia;

– Categoria Arco foggia storica con finestra femminile – 8° Tanteri Damiana;

– Categoria Scout – 3° Giordano Sergio; 4° Pintus Damiana, 5° Nicoletti Ninni, 6° Tilaro Stefano.

– Categoria lupetti – 5° Campisi Nicolò

