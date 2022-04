Solidarietà Lions insieme ad altre istituzioni a sostegno delle famiglie indigenti

Oggi, in prossimità della Santa Pasqua, la Zona 23 del Distretto Lions 108 Yb, composta dai lions club di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna, ha consegnato oltre 200 pasti caldi, preparati dalle sapienti mani dello chef Giuseppe Bono, accompagnato dallo chef Massimiliano Giordano e dagli studenti dell’Istituto Federico II di Enna, che hanno prestato gratuitamente la loro opera.

I pasti sono stati donati a diverse famiglie bisognose di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna.

“A nome dei presidenti dei clubs Giovanni Galanti, Antonio Consentino, Ornella Salemi e Luigi Messina, ringrazio il Comune di Enna, nella persona del Sindaco Maurizio Dipietro e dell’Assessore alle Politiche Sociali Gianpiero Cortese, per aver autorizzato l’iniziativa” dichiara Bianca Pellegrino, presidente della Zona 23, “nonché il presidente ANPAS Lorenzo Colaleo, la cui collaborazione ci ha permesso di realizzare tutto questo.

Determinante, infine, è stata la partecipazione dei volontari della Caritas di Enna, della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e del suo Rettore Fabio Garofalo, che hanno sostenuto l’iniziativa e consegnato il cibo ai destinatari del nostro service”.

“Il Comune”, ha dichiarato l’Assessore Cortese, “è vicino alle famiglie meno abbienti, oggi più numerose che mai a causa della pandemia; l’Ente, in linea con la politica assistenziale già messa in atto da diversi mesi, sostiene le iniziative che, partendo dai cittadini e delle associazioni di servizio come il lions club, raggiungono chi vive nel bisogno”.

Infine, i lions hanno consegnato una targa allo chef Bono, cui hanno mostrato riconoscenza per aver condiviso, con la sua opera e la sua professionalità, le azioni di solidarietà che l’Associazione compie ogni giorno nel mondo da oltre 100 anni.

Visite: 64