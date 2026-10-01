SMAU MILANO 2026: DODICI LE REGIONI PROTAGONISTE

PER PRESENTARE E RACCONTARE L’ITALIA DELL’INNOVAZIONE

Il 3 e 4 novembre gli ecosistemi regionali accompagneranno a Milano le startup più

innovative per favorire nuove opportunità di collaborazione con imprese, investitori e ricerca.

Milano, 01 ottobre 2026 – Sono dodici le Regioni italiane protagoniste di SMAU Milano 2026,

in programma il 3 e 4 novembre all’Allianz MiCo, con una presenza che conferma il ruolo

strategico dei territori nella crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione. Abruzzo,

Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna,

Sicilia, Trentino, Umbria e Valle d’Aosta porteranno a Milano alcune delle migliori

esperienze di innovazione nate e sviluppate nei rispettivi ecosistemi, per facilitare l’incontro

con imprese, investitori e abilitatori internazionali.

Le Regioni rappresentano oggi uno dei principali motori dell’innovazione italiana, attraverso

programmi che sostengono la nascita e la crescita di imprese, il trasferimento tecnologico e

l’internazionalizzazione, mettendo in rete università, centri di ricerca, incubatori e sistema

produttivo. È proprio questo modello di collaborazione che trova in SMAU una piattaforma

internazionale di confronto, capace di trasformare l’innovazione sviluppata a livello locale in

nuove opportunità di crescita e partnership.

A testimoniarlo sono anche i numeri dell’edizione 2026. Delle oltre 180 startup presenti a

SMAU Milano 2026, il 90% proviene infatti dai sistemi regionali dell’innovazione: una

rappresentazione concreta della capacità dei territori di accompagnare imprese ad alto

potenziale lungo percorsi di sviluppo, validazione e apertura verso nuovi mercati. Un ruolo

che riflette anche l’evoluzione dell’ecosistema nazionale, che oggi conta oltre 12.000*

startup innovative, distribuite in una rete di poli sempre più strutturata, dove la

collaborazione tra istituzioni, ricerca e impresa favorisce la nascita di nuove opportunità

imprenditoriali.

Dichiara Valentina Sorgato, Amministratore Delegato di SMAU: “La competitività del

nostro Paese si costruisce anche attraverso la forza dei suoi territori. Ogni Regione

rappresenta un ecosistema in cui imprese, università, ricerca e talenti generano competenze

che rafforzano la capacità di innovare del sistema produttivo italiano. SMAU nasce proprio

per mettere in relazione queste eccellenze, creando le condizioni affinché startup, corporate

e istituzioni possano trasformare idee e tecnologie in collaborazioni concrete. Riunire dodici

Regioni in un unico appuntamento significa valorizzare l’innovazione che nasce sui territori e

favorire nuove opportunità di sviluppo su scala nazionale e internazionale”.

Le startup selezionate dalle Regioni, insieme alle altre realtà innovative presenti all’evento,

entreranno a far parte di un ecosistema di confronto che coinvolgerà imprese, investitori,

pubbliche amministrazioni, incubatori e partner internazionali. Tra i protagonisti

dell’edizione 2026, 20 grandi corporate hanno inoltre condiviso i propri fabbisogni di

innovazione, scegliendo SMAU come piattaforma di scouting tecnologico e Open Innovation

per l’organizzazione di incontri mirati con startup in linea con le proprie esigenze.

AmplifonX, Chiesi Italia, City Green Light, Edison, Enav, Enel, Eni, FS Italiane, FNM,

Gruppo HERA, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Italgas, Iveco Group, KPMG,

Lavazza, Nippon Sanso, SCM Group, Terna, Trenord e Veolia Italia organizzeranno

incontri one to one con alcune startup al fine di individuare partner tecnologici con soluzioni

già mature, testabili e scalabili, con cui sviluppare nuovi progetti di innovazione.

Accanto all’area espositiva dedicata alle startup, SMAU Milano 2026 ospiterà un ricco

programma di Live Show, Tavoli di Lavoro, workshop e Startup Safari dedicati ai principali

trend dell’innovazione, dall’intelligenza artificiale alla manifattura avanzata, dalla sostenibilità

alla salute, dalla mobilità alle smart communities. Un’occasione di confronto tra imprese,

pubbliche amministrazioni, investitori e protagonisti dell’ecosistema per condividere

esperienze, individuare partner tecnologici e dare vita a nuovi progetti di innovazione.

Per ulteriori informazioni: https://www.smau.it/milano/

* Fonte MIMIT

https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/RELAZIONE_ANNUALE_2025_-_17_febbraio_2026_DEF.pdf

Per maggiori informazioni:

SMAU

www.smau.it

Punto di riferimento per l’innovazione in Italia e aggregatore di opportunità a livello internazionale, SMAU

supporta aziende e professionisti facilitando lo sviluppo concreto di progetti di Open Innovation, attività di

networking e aggiornamento professionale. Una piattaforma di relazione che collega imprese, startup,

acceleratori, investitori, partner tecnologici e pubbliche amministrazioni, favorendone crescita e collaborazione.

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