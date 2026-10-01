SMAU MILANO 2026: DODICI LE REGIONI PROTAGONISTE PER PRESENTARE E RACCONTARE L’ITALIA DELL’INNOVAZIONE
SMAU MILANO 2026: DODICI LE REGIONI PROTAGONISTE
PER PRESENTARE E RACCONTARE L’ITALIA DELL’INNOVAZIONE
Il 3 e 4 novembre gli ecosistemi regionali accompagneranno a Milano le startup più
innovative per favorire nuove opportunità di collaborazione con imprese, investitori e ricerca.
Milano, 01 ottobre 2026 – Sono dodici le Regioni italiane protagoniste di SMAU Milano 2026,
in programma il 3 e 4 novembre all’Allianz MiCo, con una presenza che conferma il ruolo
strategico dei territori nella crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione. Abruzzo,
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna,
Sicilia, Trentino, Umbria e Valle d’Aosta porteranno a Milano alcune delle migliori
esperienze di innovazione nate e sviluppate nei rispettivi ecosistemi, per facilitare l’incontro
con imprese, investitori e abilitatori internazionali.
Le Regioni rappresentano oggi uno dei principali motori dell’innovazione italiana, attraverso
programmi che sostengono la nascita e la crescita di imprese, il trasferimento tecnologico e
l’internazionalizzazione, mettendo in rete università, centri di ricerca, incubatori e sistema
produttivo. È proprio questo modello di collaborazione che trova in SMAU una piattaforma
internazionale di confronto, capace di trasformare l’innovazione sviluppata a livello locale in
nuove opportunità di crescita e partnership.
A testimoniarlo sono anche i numeri dell’edizione 2026. Delle oltre 180 startup presenti a
SMAU Milano 2026, il 90% proviene infatti dai sistemi regionali dell’innovazione: una
rappresentazione concreta della capacità dei territori di accompagnare imprese ad alto
potenziale lungo percorsi di sviluppo, validazione e apertura verso nuovi mercati. Un ruolo
che riflette anche l’evoluzione dell’ecosistema nazionale, che oggi conta oltre 12.000*
startup innovative, distribuite in una rete di poli sempre più strutturata, dove la
collaborazione tra istituzioni, ricerca e impresa favorisce la nascita di nuove opportunità
imprenditoriali.
Dichiara Valentina Sorgato, Amministratore Delegato di SMAU: “La competitività del
nostro Paese si costruisce anche attraverso la forza dei suoi territori. Ogni Regione
rappresenta un ecosistema in cui imprese, università, ricerca e talenti generano competenze
che rafforzano la capacità di innovare del sistema produttivo italiano. SMAU nasce proprio
per mettere in relazione queste eccellenze, creando le condizioni affinché startup, corporate
e istituzioni possano trasformare idee e tecnologie in collaborazioni concrete. Riunire dodici
Regioni in un unico appuntamento significa valorizzare l’innovazione che nasce sui territori e
favorire nuove opportunità di sviluppo su scala nazionale e internazionale”.
Le startup selezionate dalle Regioni, insieme alle altre realtà innovative presenti all’evento,
entreranno a far parte di un ecosistema di confronto che coinvolgerà imprese, investitori,
pubbliche amministrazioni, incubatori e partner internazionali. Tra i protagonisti
dell’edizione 2026, 20 grandi corporate hanno inoltre condiviso i propri fabbisogni di
innovazione, scegliendo SMAU come piattaforma di scouting tecnologico e Open Innovation
per l’organizzazione di incontri mirati con startup in linea con le proprie esigenze.
AmplifonX, Chiesi Italia, City Green Light, Edison, Enav, Enel, Eni, FS Italiane, FNM,
Gruppo HERA, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Italgas, Iveco Group, KPMG,
Lavazza, Nippon Sanso, SCM Group, Terna, Trenord e Veolia Italia organizzeranno
incontri one to one con alcune startup al fine di individuare partner tecnologici con soluzioni
già mature, testabili e scalabili, con cui sviluppare nuovi progetti di innovazione.
Accanto all’area espositiva dedicata alle startup, SMAU Milano 2026 ospiterà un ricco
programma di Live Show, Tavoli di Lavoro, workshop e Startup Safari dedicati ai principali
trend dell’innovazione, dall’intelligenza artificiale alla manifattura avanzata, dalla sostenibilità
alla salute, dalla mobilità alle smart communities. Un’occasione di confronto tra imprese,
pubbliche amministrazioni, investitori e protagonisti dell’ecosistema per condividere
esperienze, individuare partner tecnologici e dare vita a nuovi progetti di innovazione.
Per ulteriori informazioni: https://www.smau.it/milano/
* Fonte MIMIT
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/RELAZIONE_ANNUALE_2025_-_17_febbraio_2026_DEF.pdf
Per maggiori informazioni:
SMAU
www.smau.it
Punto di riferimento per l’innovazione in Italia e aggregatore di opportunità a livello internazionale, SMAU
supporta aziende e professionisti facilitando lo sviluppo concreto di progetti di Open Innovation, attività di
networking e aggiornamento professionale. Una piattaforma di relazione che collega imprese, startup,
acceleratori, investitori, partner tecnologici e pubbliche amministrazioni, favorendone crescita e collaborazione.