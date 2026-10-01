Il Rally Italia Sardegna ha acceso lo show ad Alghero

La 23^ edizione del Rally Italia Sardegna è iniziata e già nella prima giornata c’è tanto da raccontare. Un evento oltre la gara che è tornato ad accendere Alghero, la cittadina catalana nel nord-ovest dell’Isola designata per accogliere il quartier generale e il parco assistenza. Dopo lo shakedown, la mattinata ha offerto una serie di iniziative ed eventi in città. In particolare nell’ospitalità “Casa ACI”, dove si sono svolti gli incontri con gli studenti delle scuole elementari e medie, sui temi della sicurezza e della mobilità; quindi il convegno FIA Sustainable Innovation Series, il forum organizzato dalla FIA in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia – rappresentata dal Presidente ACI Geronimo La Russa – che ha messo al centro il rapporto tra sport, biodiversità e cambiamenti climatici. A completare le attività, un’altra sinergia tra FIA e ACI ha raccolto in parco assistenza diversi gruppi in rappresentanza dei volontari e ufficiali di gara, per celebrare insieme l’inizio di una nuova edizione del FIA Volunteers and Official Month. Si tratta di un’iniziativa, a livello globale, che celebra il contributo inestimabile delle donne e degli uomini che rendono possibile lo svolgimento di eventi motoristici in tutto il mondo.

“Il Rally Italia Sardegna è magico – ha commentato il Presidente dell’ACI La Russa – quest’anno ancora di più. Qui, sulle strade della Sardegna, si deciderà chi sarà il campione del mondo 2026. È una bella soddisfazione per una manifestazione che se lo merita, è cresciuta negli anni. Un evento che sosteniamo con grande piacere, forza ed entusiasmo. Anche in questa edizione, da subito, sta regalando grandi emozioni ai tantissimi appassionati arrivati da ogni parte del mondo. Attraverso gli eventi di oggi, abbiamo avuto anche l’occasione di rendere omaggio, con grande piacere, a tutti coloro – volontari e ufficiali di gara – che permettono alla gara di svolgersi nel migliore dei modi”.

Per l’occasione, il Presidente dell’ACI Geronimo La Russa e il Presidente del Gruppo Ufficiali di Gara Alessandro Battaglia hanno premiato Maria Graziella Arberi, Steward (Commissario Sportivo), Carmela Sara Caiula, Chief Medical Officer (Medico Capo), Yvonne Gilli, Secretary to the Stewards (Segretaria dei Commissari Sportivi). Tre donne con una grande passione per lo sport dell’auto che, in diversi ruoli, hanno rappresentato con merito l’Italia come ufficiali di gara.

Al culmine della mattinata c’è stato anche un annuncio importante per il WRC, che ha coinvolto tutto il parco assistenza e ha visto protagonista una delle case automobilistiche che hanno segnato la storia dei rally. A partire dal 2028, infatti, Ford Racing sarà direttamente coinvolta nel programma M-Sport nel WRC, prima di introdurre una vettura completamente nuova per la stagione 2029, ispirata a uno dei prossimi modelli Ford destinati al mercato europeo.

Un prologo sostanzioso per questo Rally Italia Sardegna 2026, che ha spostato poi l’attenzione sull’azione con la prima prova speciale “Ittiri Arena”. Che lo spettacolo abbia inizio.

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