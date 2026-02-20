Simeto, Marano (M5s): “Catania perde fondi legge SalvaMare del Governo Conte: in fumo 160mila euro per inefficienza della burocrazia, schiaffo alla città e alla buona politica”

Interrogazione parlamentare e richiesta di accesso agli atti presentata dalla deputata regionale sulla revoca del progetto di convenzione che avrebbe consentito la rimozione delle plastiche dall’alveo del fiume Simeto.

“La legge SalvaMare, approvata dal Governo Conte nel 2022, ha previsto lo stanziamento di due milioni di euro per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne. Una parte delle risorse è stata messa a disposizione dell’Autorità di Bacino siciliana e ben 160mila euro, sui 280mila euro complessivi, dovevano servire a ripulire il fiume Simeto dalle plastiche. Ma il finanziamento è andato in fumo perché la Città Metropolitana di Catania, a causa della mancanza di un parere propedeutico, non ha presentato il progetto cantierabile e la Regione si è vista costretta a revocare la convenzione. Un’inefficienza gravissima che costringe Catania a perdere un’opportunità preziosa per tutelare il proprio territorio”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinque Stelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare ed una richiesta di accesso agli atti – aggiunge Marano – per fare luce sui fatti e chiedere al Governo regionale quali iniziative intenda mettere in atto per sopperire al mancato finanziamento necessario per la pulizia dei rifiuti delle acque interne”.

