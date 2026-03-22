ENNA – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la sesta edizione del corso di prevenzione e autodifesa femminile che, dal 2020, rappresenta un appuntamento cruciale per la provincia di Enna. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di circa 80 donne, impegnate in un percorso formativo di 20 incontri sotto la guida esperta di Alfonso Torregrossa, Maestro Nisseno di fama internazionale, docente nazionale CSEN e consulente in scienze criminologiche.

Un metodo basato sulla realtà

Il cuore del programma, incentrato su discipline come il Jujutsu e il Krav Maga, non si è limitato alla sola esecuzione tecnica. Grazie alla specializzazione del Maestro Torregrossa nel settore investigativo e forense, le partecipanti hanno affrontato un percorso di “difesa reale”: un mix di prevenzione psicologica, analisi del rischio e gestione fisica del pericolo.

“Prevenzione e azione sono stati i nostri punti cardine,” ha dichiarato il Presidente della società sportiva organizzatrice. “Le partecipanti hanno dimostrato una serietà esemplare, comprendendo che l’autodifesa richiede costanza. Affidarsi a un professionista del calibro di Torregrossa è, per noi, una garanzia imprescindibile di qualità.”

L’entusiasmo raccolto a fine corso testimonia l’impatto profondo dell’iniziativa. Tra i commenti delle corsiste emerge un filo conduttore: la conquista della sicurezza interiore.

“Non è il solito corso teorico: qui si lavora sulla realtà,” racconta una partecipante.

“Il Maestro riesce a trasmettere non solo la tecnica, ma soprattutto la mentalità e il controllo necessari per affrontare situazioni critiche,” aggiunge un’altra. Molte delle presenti hanno definito l’esperienza “unica”, sottolineando come la consapevolezza acquisita faccia davvero la differenza nella vita quotidiana.

Il successo di quest’anno è stato tale da spingere gli organizzatori a guardare già al futuro. Visto il crescente interesse, è in fase di programmazione una nuova edizione ancora più ampia, che spera la collaborazione diretta con il Comune di Enna.

L’obiettivo è consolidare questo progetto come un punto di riferimento stabile per il territorio, capace di offrire risposte concrete al bisogno di sicurezza e autonomia del mondo femminile, unendo formazione tecnica e sostegno psicologico.

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