SICILY FOLK FEST

Sicily Folk Fest, a Roccafiorita, il comune più piccolo

della Sicilia, i frammenti di storia isolana

di Giampiero Amato e About Folk

Giovedì 26 agosto, nel borgo peloritano del Messinese, “Lu cantu Amatu”, concerto della forma-zione del cantautore e polistrumentista alcamese per l’ottava edizione del Sicily Folk Fest, la ras-segna itinerante organizzata dall’associazione Tamburo di Aci con la direzione artistica di Davi-de Urso, dedicata alle migliori esperienze musicali del nuovo folk e della world music Made in Sicily

Roccafiorita (Messina), piazza Autonomia, 26 agosto 2021, h. 21.30, ingresso libero

Giovedì 26 agosto, alle 21.30, in piazza Autonomia a Roccafiorita (Messina), Giampiero Amato e About Folk presenteranno il progetto “Lu cantu Amatu”, evento che fa parte del Sicily Folk Fest, ottava edizione della rassegna itinerante in varie piazze siciliane, organizzata dall’associazione Tamburo di Aci, con la dire-zione artistica di Davide Urso, dedicata alle migliori esperienze musicali del nuovo folk e della world music Made in Sicily. L’ingresso è libero.

A pochi chilometri dalla costa ionica, sulle prime pendici dei Monti Peloritani a 720 metri sul livello del mare, Roccafiorita, il più piccolo comune siciliano con i suoi 184 residenti, gode di un’invidiabile posizione panoramica, sospesa tra mare e montagne. About Folk è il nuovo progetto del 29enne cantautore, poli-strumentista alcamese Giampiero Amato con due componenti de I Beddi Musicanti di Sicilia incentrato sulle musiche di Sicilia tra tradizione e modernità. La formazione: Giampiero Amato voce, fisarmonica, friscalettu; Giampaolo Nunzio voce, organetto, zampogna, chitarra; Davide Urso voce, tamburi a cornice, mandolino, marranzani. Per il concerto di Roccafiorita si aggiunge anche Nino Nobile (già al fianco di Amato nel progetto “Mastrutempu”) alla chitarra e mandolino.

Il gruppo cerca di addentrarsi nei meandri del sapere popolare raccontando, attraverso l’uso delle tecniche del cunto e del canto tradizionale, frammenti di storia di Sicilia, ridando voce ad una cultura quasi dimenti-cata. L’utilizzo di svariati strumenti, appartenenti sia alla tradizione isolana sia ad una cultura musicale più moderna, insieme alla freschezza narrativa e musicale dei singoli interpreti, rende questa nuova produzione artistica ricercata e intensa ma, allo stesso tempo, leggera e divertente.

Il resto del programma del Sicily Folk Fest 2021

Domenica 29 agosto – Roccafiorita (Me), Piazza autonomia: ore 22.00 Compagnia Faciti Rota feat Arani-ra (Lazio).

Venerdì 3 settembre – Ferla (Sr), Scalinata Convento Cappuccini, Lithos ospita il Sicily Folk Fest: ore 21.30 Duo Gioviale in Mandolinisti siciliani; ore 22.00 Simona Sciacca trio.

Domenica 12 settembre – Acireale, Scuola media Santa Maria la Scala: ore 21.30 Curamunì in Rariki.

