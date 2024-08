SICILIA: SIELTE S.p.A. CONFERMATO MAIN SPONSOR DELLA SOCIETÀ CALCISTICA ASD AITNA PEDARA

· Il club di Catania accoglie atleti di diverse etnie e promuove valori come l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto reciproco del prossimo, integrando i ragazzi nella comunità locale

Catania, 8 agosto 2024 – Creare un ambiente dove lo sport diventi un mezzo di integrazione e crescita personale. Sono questi i valori in cui crede Sielte S.p.A. e che per il quarto anno consecutivo portano la società a confermarsi come main sponsor della ASD Aitna Pedara.

La squadra, che militerà la prossima stagione nella Seconda Categoria Siciliana, ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi non solo un’opportunità di crescita sportiva, ma anche un sostegno morale e sociale. Il club promuove valori come l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto reciproco, accogliendo giovani di diverse etnie, fornendo la possibilità di far parte di una comunità che li aiuta ad integrarsi in Italia e a superare le difficoltà legate alla lontananza dalla propria terra.

Sielte S.p.A., società che si occupa di telecomunicazioni, cybersecurity e tecnologie dell’informazione e della comunicazione, svolge un ruolo fondamentale nel supportare la squadra. L’Azienda, infatti, non si limita al contributo finanziario, ma partecipa attivamente agli eventi e alle iniziative del club, dimostrando un impegno concreto e duraturo in questi anni di collaborazione. La presenza di Sielte S.p.A. come sponsor principale ha permesso ad Aitna Pedara di investire in attrezzature di qualità, programmi di formazione per gli atleti e progetti sociali che coinvolgono la comunità locale.

“L’Aitna è molto più di una semplice squadra di calcio, è un simbolo di unità e inclusione, dove ragazzi di diverse etnie trovano una casa lontano da casa. Siamo felici di promuovere e sostenere questo progetto, che rispecchia i nostri valori e in cui crediamo fortemente. L’Aitna Pedara ci ricorda l’importanza di una costante ricerca del dialogo, di agire come collettività e dell’importanza di integrare questi ragazzi nel nostro Paese” commenta Salvatore Turrisi, Presidente di Sielte S.p.A.

