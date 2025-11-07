SI PRESENTA LA XXX MARATONA DI PALERMO

Tutto pronto per la Maratona di Palermo – Unicredit, che quest’anno celebra le trenta edizioni. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal e World Athletics e organizzata dall’ASD Media@, sarà presentata, lunedì 10 novembre 2025 alle ore 11:00 presso la Sala Gialla della sede Unicredit di via Magliocco 1 – 4° piano Palermo. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, l’assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, il Direttore tecnico della manifestazione Salvatore Gebbia e Vincenzo Alaimo responsabile marketing e comunicazione della Maratona di Palermo. Durante la conferenza, verranno illustrati i dettagli e le novità dell’edizione del trentennale, in programma domenica 16 novembre e che quest’anno segna il record di presenze con oltre 3000 atleti al via.

Ufficio stampa

Giornalisti e operatori video, possono richiedere l’accredito inviando una e-mail all’indirizzo: michamato67@gmail.com​

