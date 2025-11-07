Storie correlate

La Polizia di Stato denuncia in stato di libertà una persona per aver tenuto una manifestazione sportiva omettendo di produrre la preventiva comunicazione al locale ufficio di Polizia.

Riccardo Novembre 7, 2025

GUARDIA DI FINANZA: CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, SEPARATI PER CIASCUNA PARTE E QUALIFICA, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 15 ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Riccardo Novembre 7, 2025

GDF ENNA: REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO DI INCLUSIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI PER OLTRE 310 MILA EURO. DENUNCIATI IN 62.

Riccardo Novembre 7, 2025

Moto Club Henna Centauri, la passione continua.

Riccardo Novembre 7, 2025
Musica, il leonfortese Naty Domenico Giugliano vola a San Marino per le finali Baby Singer

Riccardo Novembre 7, 2025

Regalbuto: Polizia Municipale molto attiva per fare rispettare le regole

Riccardo Novembre 7, 2025
Catania oggi allo Spazio 2 Lab presentazione del Film Screening Annuzza

Riccardo Novembre 7, 2025