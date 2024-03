Sezione Aia Enna: 127 associati e 2 arbitri che fischiano nei professonisti

Un arbitro Can A, 1 in Can C, 3 in Can D, 2 assistenti, arbitrali Can D, 2 in Can 5, 1 osservatore Alla Can Prof, 1 alla Can D, 3 arbitri in Eccellenza, 3 Assistenti arbitrali in Eccellenza, 5 Promozione e Prima Categoria e 2 in C5 C1. Rappresenta una parte dell’organico della Sezione Aia di Enna di cui fa parte “l’incriminato” della gara di domenica scorsa a Paternò. Una sezione quella presieduta da Giuseppe Di Gregorio che conta 127 tesserati. Ma se magari in termini numeric sarà una delle più piccole in Sicilia in quelli qualitativi è sicuramente di alto livello. Lo dimostra il fatto di avere due arbitri che fischiano tra i professionisti e diversi altri che aspirano al salto di categoria dalla D.

Ma andiamo nello specifico:

Can A Rutella Daniele

Can C Gangi Mauro

Can D Arbitri Buzzone Michele Bonasera Gaetano e Gambacurta Valerio

Assistenti arbitrali Can D Riccobene Marco e Rizzo Elvira

Can 5 (commissione nazionale calcio a 5) Schillaci Michele Cino Mirko e Lo Presti Vincenzo

Osservatore alla Con Prof (commissione Nazionale di Serie A serie B e serie C) Marano Salvatore

Osservatore alla Con Dil (commissione nazionale osservatori serie D) Grimaldi Mauro

Eccellenza Arbitri Benvissuto Francesco La Paglia Marco e Pavano Rosario

Assistenti arbitrali eccellenza Di Venti Francesco Conti Francesco e Lalomia Antonio

Arbitri promozione e 1’Ctg Scalzo Valentina Alfarini Federico Savasta Aldo Valentino Gabriele Occhipinti Antonio

Arbitri serie C1 calcio a 5 Campione Francesco e Vetri Gaetano

