SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, CONCLUSA LA DUE GIORNI ORGANIZZATA IN PROVINCIA DI CATANIA DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

Gli incontri si sono tenuti a Nicolosi, Pedara, Riposto e San Giovanni La Punta

CATANIA, 4 febbraio)– Una delegazione dei volontari che prestano il Servizio Civile Universale in forza alle Pro Loco aderenti all’Unpli della provincia di Catania (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), guidata dal presidente di Unpli Catania, Giuseppe Sanfilippo, ha preso attivamente parte alla due giorni di promozione e orientamento promossa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le quattro le attività svolte in provincia di Catania (a Nicolosi, Pedara, Riposto e San Giovanni La Punta) si sono concluse nel tardo pomeriggio di ieri e sono state organizzate in collaborazione con l’Unpli, il Comitato provinciale delle Misericordie della provincia di Catania, Ultreya Pedara e Salesiani per il Sociale.

In particolare, i volontari in forza alle Pro Loco di Belpasso, Riposto e al comitato provinciale di Catania, insieme a quelli degli altri enti di Servizio Civile presenti, hanno affiancato i funzionari del Dipartimento nazionale nelle attività di presentazione e di orientamento, raccontando l’esperienza di cittadinanza attiva e solidale che stanno vivendo.

Complessivamente a livello nazionale sono 64.331 i posti messi a bando; le domande di partecipazione, a seguito della recente proroga, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

“Siamo di fronte al più alto numero di posti mai messi a bando per il Servizio Civile Nazionale che includono anche 1100 posti per il Servizio civile all’estero e 1007 posti per la sperimentazione del Servizio civile digitale” sottolinea Roberto Andreani funzionario del Servizio Comunicazione del Politiche giovanili e del Servizio Civile Nazionale.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito ricevuto dal Dipartimento Nazionale del Servizio Civile. I nostri ragazzi sono stati ben lieti di raccontare la propria esperienza” afferma il presidente di Unpli Catania, Giuseppe Sanfilippo.

In Sicilia sono decine gli enti del Servizio Civile ai cui rivolgersi mediante la procedura telematica di iscrizione. Nell’isola, inoltre, sono 471 i posti messi a disposizione dalle Pro Loco aderenti all’Unpli (145 a Catania), 258 da Salesiani per il Sociale (circa 60 a Catania) e 604 dalle Misericordie; 201, invece, i posti messi a disposizione da Ultreya Pedara in provincia di Catania ed Enna.

LA DUE GIORNI. Gli incontri si sono tenuti la mattina del 2 febbraio, all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” di Nicolosi (orientamento in uscita per gli studenti delle classi quinte); nel pomeriggio nella sala convegni Expo del Comune di Pedara (momenti di confronto tra giovani che stanno svolgendo il Servizio Civile e coloro che intendono intraprendere questo percorso).

Nella mattinata di ieri è stata la volta dell’attività di orientamento nella sede di Riposto dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Giovanni Falcone”; la due giorni si è conclusa nel pomeriggio con l’attività di promozione con gli studenti delle Associazioni studentesche dell’Università di Catania: azione ospitata nella sala convegni dell’Istituto Catechistico Divina Provvidenza di San Giovanni La Punta.

Possono presentare istanza per il Servizio Civile Universale i giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni, che non abbiano mai prestato Servizio Civile. Il Servizio dura fra 8 e 12 mesi, a seconda dei progetti. Ai volontari spetta un assegno mensile di 444,30 €. Per tutti i dettagli si rimanda al portale https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ all’interno del quale è possibile prendere visione dei posti resi disponibili da tutti gli enti del Servizio Civile.

