SECONDO POSTO DI TH PER PAOLO CAU E FABRIZIO RISI

ALL’ITALIAN BAJA NAZIONALE “ARTUGNA RACE”

L’equipaggio del Team Bologna Fuoristrada chiude la gara

al decimo posto assoluto, pur rallentato da alcuni problemi meccanici

Secondo posto di TH e decimo della classifica assoluta: questo il risultato con cui Paolo Cau e Fabrizio Risi hanno “messo in archivio” la dodicesima edizione dell’Italian Baja nazionale “Artugna Race”, prima prova del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022, che si è corsa quest’ultimo fine settimana ad Aviano, in provincia di Pordenone (Friuli).

Per l’equipaggio era la prima uscita stagionale, una sorta di “gara test” per provare il loro Mitsubishi Pajero Evolution 3.5 benzina in vista dell’impegno nell’East European Tout Terrain Series (EETTS), loro programma di stagione.

“La gara non è andata male” ha raccontato il pilota “a bocce ferme”; “però, visto come eravamo partiti, poteva andare meglio. Siamo infatti stati in testa al TH per quasi tutta la Baja e, visti i tempi del primo e del secondo settore, potevamo anche ottenere una migliore posizione di classifica. Invece, dalla fine del secondo passaggio, la macchina ha cominciato ad andare a cinque anziché sei cilindri e ad accusare altri problemi, soprattutto di natura elettrica. E così ci siamo ritrovati a correre per arrivare in fondo, cercando di sfruttare al meglio gli oltre cinque minuti di vantaggio che avevamo fino a quel momento accumulato nei confronti di chi ha poi vinto la prova del Trofeo Italiano TH. Purtroppo non sono bastati e siamo stati superati proprio all’ultimo. Peccato … il primo posto del TH era francamente un obbiettivo alla nostra portata!”.

Cau-Risi hanno infatti guidato la classifica del gruppo TH dal primo al terzo passaggio, passando dall’iniziale undicesimo al nono posto assoluto. Poi le sfortunate ultime due prove, che li hanno costretti a terminare la gara, come già detto, secondi di gruppo e decimi assoluti. Un risultato che lascia un po’ l’amaro in bocca.

“Come ho detto è stato un peccato perché questa era una gara a cui tenevo molto, con un percorso molto bello e per niente “scassa macchine”. Invece è andata così. Ora, con il nostro preparatore [la Monte Rally Engineering di Maximiliano Monte], vedremo di trovare la quadra e risolvere i problemi che ci hanno penalizzato, così da poter fare al meglio la prima gara del nostro programma ufficiale nell’EETTS”.

Paolo Cau e Fabrizio Risi torneranno quindi in gara a inizio maggio, alla Baja Serbia, prima prova dell’East European Tout Terrain Series.

Visite: 42