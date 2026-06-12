Sclerosi multipla, l’IRCCS Oasi entra nel Registro Italiano: primo centro della provincia di Enna

L’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina entra a far parte del Registro Italiano della Sclerosi Multipla e Patologie Correlate, importante progetto nazionale promosso dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) e dall’Università degli Studi di Bari. Con questa adesione, l’Istituto diventa il primo centro della provincia di Enna e il diciassettesimo in Sicilia a partecipare alla rete nazionale che coinvolge circa 200 strutture distribuite sul territorio italiano. Attraverso il Registro, l’Oasi contribuirà alla raccolta di informazioni cliniche e assistenziali utili a migliorare la conoscenza della malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo e supportare lo sviluppo di percorsi di cura sempre più efficaci. Lo studio sarà condotto presso l’UOC Diagnostica per Immagini dell’Istituto sotto la responsabilità del Dott. Salvatore Giovanni Romano. L’adesione al Registro rafforza ulteriormente la presenza dell’IRCCS Oasi nelle principali reti nazionali di ricerca e testimonia l’impegno dell’Istituto nel contribuire all’avanzamento delle conoscenze scientifiche al servizio dei pazienti. La partecipazione al Registro consentirà inoltre di valorizzare il contributo dei pazienti seguiti dall’Istituto, ad oggi circa (cinquanta) mettendo a disposizione della comunità scientifica dati preziosi per migliorare la conoscenza della sclerosi multipla e delle patologie correlate.

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