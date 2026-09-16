Scippo dei servizi e spopolamento in Sicilia: dalle aree interne parte la battaglia di

Futuro Nazionale ed Enna 1054. Un invito formale alla Regione Siciliana per una

vigilanza attiva e condivisa.

Le aree interne della Sicilia non possono più assistere passivamente a una sistematica

spoliazione dei propri diritti. Dall’intero entroterra ennese a tutte le comunità rurali e

montane della Sicilia centrale, i territori interni dell’isola subiscono da anni uno “scippo”

silenzioso ma devastante: la chiusura di presidi sanitari, lo smantellamento degli uffici

giudiziari periferici, il taglio dei trasporti e il ridimensionamento delle scuole. Di fronte a

una pianificazione nazionale e regionale che rischia di rassegnarsi a un declino demografico

e infrastrutturale irreversibile, il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054 si

oppone con forza, evidenziando come non bastino più interventi provvisori o palliativi

dell’ultimo minuto. Con questo documento, Futuro Nazionale rivolge un invito formale e

accorato al Governo della Regione Siciliana affinché eserciti appieno il proprio

fondamentale ruolo di vigilanza su questi temi sensibili. La Regione è chiamata a farsi

garante attiva dei diritti dei residenti dell’entroterra, monitorando con attenzione le

dinamiche del territorio per prevenire e bloccare ogni ulteriore frammentazione dei presidi

dello Stato e dei servizi di prossimità.

“Il dramma dello spopolamento e la fuga dei nostri giovani non sono una condanna

inevitabile, ma il risultato di dinamiche politiche ed economiche che hanno

progressivamente isolato il cuore pulsante della Sicilia”, dichiara in una nota il Comitato

Costituente Enna 1054.

“Il diritto alla salute, alla giustizia, alla mobilità e alla dignità economica sono pilastri

costituzionali che vanno garantiti a ogni singolo cittadino dell’entroterra. Invitiamo

formalmente il Presidente della Regione e gli assessori competenti a porre la massima

attenzione e vigilanza su queste criticità, aprendo un canale di ascolto reale con i territori

prima che la situazione diventi irreversibile”. Per invertire la rotta e avviare un piano di

rinascita della Sicilia interna, Futuro Nazionale Enna 1054 propone soluzioni strutturali su

cui si sollecita una attenta riflessione e azione legislativa da parte delle istituzioni regionali:

Vigilanza sulla Sanità di Prossimità e difesa dei servizi giudiziari: È necessario superare

la logica dell’accentramento che penalizza le comunità dell’interno. Il comitato ha già

formalizzato una dettagliata richiesta di informazioni all’ASP e all’Assessorato Regionale

della Salute per tutelare la piena operatività dei quattro ospedali chiave della provincia

(Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina). Parallelamente, si chiede di preservare e

valorizzare gli uffici dei Giudici di Pace nei comuni dell’entroterra. Rivolgiamo un invito

alla Regione affinché vigili affinché questi presidi di legalità e giustizia di prossimità non

vengano sacrificati sull’altare dei tagli lineari, evitando ai cittadini lunghi e complessi

spostamenti anche per una causa più semplice.

Monitoraggio delle infrastrutture e trasparenza nei cantieri: La viabilità nelle aree

interne rappresenta una criticità cronica, segnata da cantieri lumaca e collegamenti carenti.

Il comitato segnala i forti ritardi infrastrutturali – tra cui i casi emblematici di Pisciotto e

Villa Farina nel territorio ennese – auspicando una vigilanza attenta da parte degli organi

regionali sul rispetto dei cronoprogrammi, per garantire finalmente all’entroterra reti stradali,

ferroviarie e digitali (banda ultra-larga).

Misure di fiscalità di vantaggio strutturale: Per contrastare la desertificazione

demografica ed economica dei piccoli comuni siciliani, i contributi una tantum non sono più

sufficienti. Occorre una strategia normativa regionale lungimirante e condivisa, volta a

introdurre sgravi fiscali pluriennali e agevolazioni per le imprese, gli artigiani, i

commercianti e le giovani coppie che scelgono di scommettere sul futuro dei borghi interni.

Il comunicato si conclude con un appello alla coesione: “La nostra non è una protesta fine

a se stessa, ma una proposta di collaborazione e mobilitazione per la sopravvivenza della

nostra identità culturale ed economica. Difendere i servizi essenziali, dalla salute alla

giustizia, significa difendere il futuro dell’intera regione. Siamo certi che la Regione

Siciliana saprà cogliere questo invito formale, rispondendo con la necessaria sensibilità

istituzionale”.

Il Referente del Comitato Costituente 1054 di Enna di Futuro Nazionale

Avv. Carmelo Mirisciotti

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