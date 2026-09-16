www.globaleducationtime.eu: L’anno scolastico 2026/2027 a Enna sarà un anno di Educazione alla Cittadinanza Globale
L’anno scolastico 2026/2027 a Enna sarà un anno di Educazione alla Cittadinanza Globale
14 Settembre 2026
L.LAMA
Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 prende il via anche un nuovo percorso di Educazione alla Cittadinanza Globale promosso dall’Associazione Luciano Lama ODV nell’ambito del progetto europeo Global Education Time (GET).
L’obiettivo non è semplicemente parlare di grandi temi globali, ma offrire agli studenti strumenti per comprenderli, analizzarli criticamente e trasformare la conoscenza in partecipazione attiva.
Le attività coinvolgeranno scuole, docenti e giovani del territorio ennese attraverso laboratori, percorsi formativi ed esperienze di cittadinanza attiva.
Dai laboratori Wikimedia alle azioni giovanili
Tra le prime attività previste ci saranno i Laboratori Wikimedia, durante i quali gli studenti contribuiranno direttamente alla costruzione della più grande enciclopedia libera del mondo, approfondendo temi legati allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.
Nel corso dell’anno prenderanno inoltre forma due Azioni Giovanili dedicate a due delle “Grandi Idee” del progetto GET: disuguaglianze internazionali e cambiamento climatico.
Attraverso il linguaggio dell’arte e il confronto con artisti provenienti dal Sud globale, i ragazzi saranno chiamati a progettare opere e iniziative capaci di sensibilizzare l’intera comunità scolastica.
L’obiettivo sarà trasformare gli studenti da destinatari delle attività a protagonisti del cambiamento.
Un percorso che coinvolge anche i docenti
L’Educazione alla Cittadinanza Globale non riguarda soltanto gli studenti.
Durante l’anno saranno organizzati percorsi di formazione rivolti ai docenti, che potranno sperimentare metodologie didattiche partecipative e conoscere le risorse gratuite sviluppate dal progetto GET per affrontare in classe temi come migrazioni, cambiamento climatico, disuguaglianze internazionali e parità di genere.
L’intento è rafforzare il ruolo della scuola come luogo di dialogo, partecipazione e sviluppo del pensiero critico.
Educare oggi per costruire il domani
Ogni laboratorio, ogni incontro e ogni attività prevista da Global Education Time nasce da un’idea semplice: aiutare i giovani a comprendere il mondo per poterlo trasformare.
Per questo il progetto mette a disposizione delle scuole risorse didattiche gratuite, strumenti educativi e metodologie innovative che permettono di integrare l’Educazione alla Cittadinanza Globale nella didattica quotidiana.
Perché le grandi sfide del nostro tempo non si affrontano soltanto studiandole, ma imparando a viverle insieme come cittadini consapevoli.