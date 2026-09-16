LEONFORTE: SCUOLA VERGA DOPO ANNI RIAPERTO AUDITORIUM E AULE

SCUOLA VERGA DOPO ANNI RIAPERTO AUDITORIUM E AULE

Grazie a un nostro progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, sono state consegnate sei aule di un’ala chiusa da anni del plesso Verga.

Contestualmente con un altro finanziamento della Regione Sicilia, abbiamo messo in sicurezza il muro di cinta della scuola e attivato le scale di emergenza dell’Audirorium, questo intervento ha consentito il ripristino della piena capienza dei 360 posti a sedere del nostro Auditorium, che torna nella piena disponibilità della scuola e potrà accogliere eventi della nostra comunità.

Abbiamo restituito alla collettività altri spazi, che essendo luoghi destinati all’educazione e crescita dei nostri ragazzi, garantiranno salubrità e modernità dove potete apprendere, maturare e crescere, assieme ai docenti e collaboratori scolastici che rappresentano uno degli pilastri educativi assieme alle famiglie.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro corale di squadra, tra amministrazione, uffici comunali, scuola e l’impresa realizzatrice dei lavori. La sinergia paga sempre.

Advertisement

Pagina Fcebook Piero Livolsi

Advertisement

Visite: 137