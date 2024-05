Satiro e Menade danzanti: da Centuripe si possono ammirare a Basilea

Satiro e Menade danzanti in terracotta – da Centuripe, Enna, Sicilia – ca 150 a.C. – Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Basilea, Svizzera – inventario Ka 323

Quello che sembra un armonioso pas de deux di una coppia esperta di balletto è in realtà l’inseguimento “affamato d’amore” di un Satiro con una Menade, da cui la Menade sfugge con un tocco elegante. I greci amavano esplorare i confini tra gli opposti. Il gruppo illustra magnificamente una considerazione che era particolarmente importante nella teoria musicale: l’armonia si crea attraverso la connessione di forze che in realtà sono divergenti.

Visite: 64