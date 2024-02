Sara Carra pilota ACI Team Italia 2024

Selezione nella nazionale italiana piloti e programma nel CIAR per la giovane emergente del Casarano Rally Team che con il supporto di Meteco Corse e Spot Up punta al tricolore Promozione nelle più importanti tappe del Campionato Italiano Rally Sparco ancora con ERREFFE e la Skoda Fabia Rally2 in versione Evo. Alle note Sara Torielli.

Casarano (LE), 24 Febbraio 2024. Il 2024 si annuncia per Sara Carra ai massimi livelli con i colori di ACI Team Italia in un prestigioso programma di 5 gare nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per puntare al Promozione e al Femminile. La giovanissima driver salentina è stata selezionata nella nazionale italiana piloti e con il supporto della Meteco Corse sarà al via su Skoda Fabia Rally2 Evo di Erreffe Rally Team, alle note ci sarà Sara Torielli. L’esordio stagionale per il giovane equipaggio in rosa supportato dal sodalizio piemontese è previsto il 15-16 marzo in occasione del Rally del Ciocco. Ad aprile esattamente il 12 e 13 il Rally regione Piemonte, mentre il 10 e 11 maggio appuntamento col mito della Targa Florio Rally. Poi per Sara la volta del round europeo di Roma Capitale dal 26 al 28 luglio e dopo l’estate ancora un evento prestigioso a chiusura di stagione, ovvero il Rally Di Sanremo il 18 e 19 ottobre. Un programma che si è completamente delineato quando è arrivata la spinta decisiva data dall’entusiasmo di Agostino Roda e Tony Cibella di Erreffe, la realtà che cura la 4×4 boema con cui le due Sara saranno al centro della scena tricolore.

Dopo un 2023 di crescita, un programma sicuramente ancora più impegnativo attende la leccese figlia d’arte di Casarano, che ha dimostrato da subito ottime potenzialità, soprattutto una grande capacità di adattamento alle condizioni, affrontando le gare con determinazione e maturità impensabili per una giovanissima conduttrice al volante. Fra le doti messe in mostra da Sara, lo scorso anno, l’eccellente capacità di trovare il giusto affiatamento con tre diversi navigatori, inizialmente Lorenzo Mezzina, poi Federica Mauri e sul finire di stagione Mattia Cipriani. Si parte verso una stagione ben programmata e ci sono tutti i presupposti per capitalizzare le proficue esperienze fin qui maturate. A proposito di affiatamento eccellente quello venutosi a creare con il Team ERREFFE che oltre all’assistenza ha creato con la 20enne casaranese una perfetta intesa dandole preziose indicazioni sul come gestire le situazioni più complicate. Inoltre Sara ha certamente ottimizzato i consigli di papà Pierpaolo e di tutto il Casarano Rally Team che sono costantemente al suo fianco.

In vista della nuova stagione Sara ha dichiarato :-“Essere stata selezionata in ACI Team Italia è estremamente motivante e per questo sono grata alla Federazione. Mi entusiasma molto la pianificazione del programma che abbiamo messo a punto per il 2024, sono gare prestigiose dove potrò confrontarmi con piloti di altissimo livello e su percorsi veramente impegnativi che hanno tanto da insegnare. Aspiro a continuare la crescita e migliorare ancora, so di poter contare sull’aiuto della mia famiglia e di ERREFE Rally Team per il quale ringrazio Agostino Roda e Tony Cibella che si sono spesi per offrirmi sempre supporto e vettura al top”-.

Sara Torielli, 37enne genovese che corre dal 2010 ed ha avuto numerose ottime esperienze sia nel Tricolore WRC, sia anche in rally di auto storiche, sul programma 2024 ha affermato: -“Sara l’avevo già notata sportivamente per la sua serietà e perché la Clio Super 1600 non è una macchina facile. Quando Agostino Roda di Erreffe mi ha chiesto di prendere parte al programma 2024 nel CIAR non ho esitato e le prime sensazioni mi danno ragione. È appassionata come me e questo mi piace molto, s’impegna concretamente. La scelta della macchina è sicuramente impegnativa ma nei primi km ha già dimostrato di poter far bene. Quest’anno nel Tricolore assoluto tanti piloti forti! Ma l’obiettivo è farci spazio in una scena affollata”-.

