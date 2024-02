Sanità, Tardino- Vinciullo (Lega): La Lega rivendica con determinazione ed orgoglio il finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa

Assicurazioni del vicepremier Matteo Salvini su ulteriore finanziamento pari a 147 milioni di euro

22 feb, “La Lega rivendica, nei fatti, che nessuno può smentire dopo anni di parole e di promesse, il provvedimento del ministero retto dal ministro Giorgetti del 13 dicembre 2022, che stanzia 190 milioni di euro per il nuovo ospedale di Siracusa.

Sul finanziamento della seconda quota, pari a 147 milioni di euro, abbiamo avuto assicurazioni da parte del vicepremier e ministro, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, che nei prossimi provvedimenti al vaglio del Consiglio dei Ministri grande attenzione sarà dedicata alla Sicilia e si procederà anche per il nuovo ospedale di Siracusa.

Siamo soddisfatti per l’attenzione mostrata nei confronti di Siracusa nonché per l’impegno del vicepremier volto a garantire ai cittadini siracusani le risorse per una sanità moderna ed efficiente, che attendono da troppo tempo”.

