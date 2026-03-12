Storie correlate

ASP Enna. 600 grammi di vita: nuovo intervento di micro cardiologia all’UTIN di Enna

Riccardo Marzo 12, 2026

Sanità, Consulta boccia il ricorso del Governo nazionale. ANMED: «Vittoria storica di Schifani per l’autonomia, ma l’aggregato 2026 resta incapiente

Riccardo Marzo 10, 2026

Sanità, Regione sospende Iacolino dall’incarico di direttore generale del Policlinico di Messina

Riccardo Marzo 10, 2026

Ultime notizie

Piazza Armerina News: al Borgo di San Giovanni allestita la tavolata di San Giuseppe

Riccardo Marzo 12, 2026
Liceo delle Scienze Umane Enna: Attività della Curvatura Teatro e Cinema

Riccardo Marzo 12, 2026
Pergusa: rubato Defibrillatore nei pressi dell’ingresso del Centro Anziani

Riccardo Marzo 12, 2026
Festeggiamenti San Giuseppe: una tavolata anche a Montesalvo

Riccardo Marzo 12, 2026