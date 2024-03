Salute, Tardino (Lega/ID) “Presentata petizione al Parlamento europeo per scongiurare chiusura CCPM Taormina”

Impegno per calendarizzazione urgente e registrazione alla prossima plenaria

Strasburgo, 12 Mar- “Il caso della chiusura del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina arriva in Europa. È stata infatti depositata una petizione alla Commissione dedicata del Parlamento europeo per chiedere un intervento e una soluzione permanente che scongiuri la chiusura del Centro, che rappresenta un’eccellenza siciliana. Alle mozioni ed ai provvedimenti distanti dai nostri territori vorremmo che questa volte si rispondesse con una amplificazione europea di un problema territoriale”, afferma Annalisa Tardino, europarlamentare europea della Lega/Gruppo ID.

“Siamo ben consapevoli che la competenza sulla organizzazione sanitaria è nazionale ma il diritto alla salute deve essere garantito con lo stesso standard qualitativo in tutta Europa. Da questo principio ci si muove. La situazione del CCPM di Taormina è preoccupante – afferma Tardino – perché il suo destino e quello dei piccoli pazienti sono affidati a proroghe semestrali. Io stessa ho avuto modo di visitare il Centro pochi mesi fa e ho potuto constatare con mano il servizio che fornisce a tante famiglie, servendo un bacino di cittadini importante che non può essere dimenticato. La chiusura sarebbe disastrosa, non potendo in alcuni casi le famiglie permettersi trasferte verso altri centri con bambini affetti da malattie gravi e bisognosi di cure tempestive. Per questo chiederò una registrazione alla prossima plenaria e una calendarizzazione urgente”.

Secondo i firmatari e promotori della petizione vi sono tutte le condizioni per scongiurare la chiusura considerate le deroghe concesse a strutture in regioni come Lombardia e Veneto.

“Con questa petizione, per la quale ringrazio i firmatari Maria Rita Sabato, Alessandro Coco, Matteo Francilia, Mario Bolognari e Salvatore Primavera, chiediamo che venga trovata una soluzione permanente per il CCPM di Taormina al fine di garantire il diritto di questi bambini ad essere curati e far sì che la loro voce venga ascoltata. Famiglie, medici e personale non possono vivere nell’incertezza delle proroghe semestrali come è accaduto finora- conclude Tardino”.

