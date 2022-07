Sabato 16 luglio termina la 14a edizione di SiciliAmbiente

Con la Live session di Leo Gassman tra diritti, musica e parole

a cura di Amnesty International Italia

fuori concorso in anteprima Figli dello stesso mare

e la cerimonia di premiazione

Ultimo giorno per la 14 a edizione di Siciliambiente. Dopo un ricco calendario di proiezioni ed eventi, che si sono susseguiti nel corso della setimana, la giornata finale del festival prevede alcuni eventi speciali. Al termine la di premiazione con l’annuncio dei vincitori.

Evento finale con Leo Gassman – diritti tra musica e parole. Live session a cura di Amnesty International Italia. Una riflessione sui diritti umani condotta da Francesca Corbo, di Amnesty International Italia, che intervisterà Leo Gassmann prima della Live session del cantautore che interpreterà alcuni suoi brani musicali.

Leo Gassmann è stato vincitore nel 2020 del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così. Attualmente sta lavorando al suo prossimo album che uscirà entro l’anno e avrà come tema principale la libertà. Anticipato dai singoli, di cui ha curato la regia dei videoclip, La mia libertà e il più recente Lunedì.

Si comincia alle 19:30 a Palazzo la Porta con l’ultimo aperitivo letterario, a cura di Navarra editore, per presentare Marineide3 di Ioan Viborg. Dopo tre anni di assenza tornano le avventure dell’ispettore Marineo, protagonista della saga di gialli umoristici più caustica e irriverente d’Italia. Marineide al cubo: tre nuovi episodi prendono il via all’ombra della Rocca di Castropietro, tra colpi di scena e finali sorprendenti. Tre nuove imprese per l’ispettore Marineo e per i suoi divertenti e scalcagnati compagni di avventure.

Appuntamento alle 21:15 a Palazzo la Porta per la sezione fuori concorso Panorama dove sarà proiettato, in anteprima, Figli dello stesso mare. Ogni giorno migliaia di persone sono costrette a fuggire dal proprio Paese perché spinte da motivi economici, politici, religiosi, climatici. Attraverso numerose testimonianze, il documentario, realizzato degli studenti del Liceo Scientifico Archimede di Acireale, racconta le difficoltà della migrazione.

Sempre a Palazzo La Porta, alle 21:45 inizierà la cerimonia di premiazione del festival con l’annuncio dei vincitori delle sezioni competitive della manifestazione: Concorso documentari, Concorso lungometraggi fiction, Concorso cortometraggi e Concorso animazioni.

Il Festival, diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, assegnerà, come ogni anno, oltre ai premi in denaro per ogni sezione competitiva, offerti dall’ARPA Sicilia, il Premio AAMOD, il Premio “Diritti Umani” conferito da Amnesty International Italia e il Premio “Ambiente” conferito da Greenpeace Italia, il Premio Speciale TTPIXEL. A questi si aggiunge il Premio del Pubblico per la sezione Lungometraggi.

Il Festival è promosso da Demetra Produzioni e da Associazione culturale Cantiere 7 con il contributo del Comune di San Vito Lo Capo, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD le passate edizioni sono state realizzate grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e dal MiC – Direzione Generale Cinema.

