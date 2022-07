#pernondimenticare

2022 – 1992 – 1982

Sabato 16 e domenica 17 luglio

le ORESTIADI DI GIBELLINA

dedicano due appuntamenti al ricordo

di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

a 30 anni dalle stragi del 1992

e del giovane Calogero Zucchetto ucciso nel 1982

16 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano

NEL NOME DI MARIA

di Chiara Gambino

con Chiara Gambino e Alba Sofia Vella

musiche Domenico Gargano

Premio Mauro Rostagno

Menzione speciale #cittòlaboratorio2021

PRIMA NAZIONALE

Ad anticipare lo spettacolo, alle ore 20.45,

proiezione del Docufilm “L’Eredità di Falcone e Borsellino”

realizzato dal Direttore della redazione siciliana dell’ANSA, Franco Nuccio

in collaborazione con il fotoreporter Giuseppe Di Lorenzo

17 luglio ore 21,00 – Baglio di Stefano

È LA NOTTE UN RADUNO D’OMBRE

Appunti su Falcone e altri testi di Franco Scaldati

un progetto di Franco Maresco e Claudia Uzzo

video e regia di Franco Maresco

con l’attore Melino Imparato

musiche di Salvatore Bonafede e Gabriele Mirabassi

eseguite dal vivo da Gabriele Mirabassi

una produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

in collaborazione con Associazione Lumpen

Sabato 16 e domenica 17 luglio le ORESTIADI DI GIBELLINA dedicano due appuntamenti alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per non dimenticare le terribili stragi del 1992, quest’anno nel loro trentesimo anniversario e a Calogero Zucchetto ucciso nel 1982. Teatro civile e di narrazione sul tema del ricordo, in linea con la storia del Festival, con la prima nazionale di “Nel nome di maria” di Chiara Gambino il 16 luglio (ore 21.00 – Baglio di Stefano), progetto, vincitore del premio Mauro Rostagno e del Premio Festival l’ultima luna d’estate 2021, che trae spunto e rielabora un fatto di cronaca mafiosa avvenuto a Palermo il 14 Novembre del 1982. Ad anticipare lo spettacolo, alle ore 20.45, proiezione del Docufilm “L’Eredità di Falcone e Borsellino”, realizzato dal Direttore della redazione siciliana dell’ANSA, Franco Nuccio in collaborazione con il fotoreporter Giuseppe Di Lorenzo. Il 17 luglio (ore 21.00 – Baglio di Stefano) in scena “La notte è un raduno d’ombre”, dagli appunti su Falcone e altri testi di Franco Scaldati con la regia di Franco Maresco e con l’attore Melino Imparato unica data in Sicilia dopo il debutto al Teatro Mercadante di Napoli il 22 maggio, è una produzione Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con Associazione Lumpen.

Sabato 16 luglio: “Nel Nome di Maria”, con Chiara Gambino e Alba Sofia Vella, musiche di Domenico Gargano, trae spunto e rielabora un fatto di cronaca mafiosa avvenuto a Palermo il 14 Novembre del 1982. Ciò che ha preceduto la stesura della drammaturgia è un tarlo che segna l’intera messa in scena: “Sarebbe potuto andare diversamente?” Maria Lo Bello, fidanzata nonché parte attiva chiamata in causa nel racconto, risponde inconsapevole a questa domanda per tutta la durata dello spettacolo con un flusso di coscienza verace e ironico, fragile e disincantato raccontando l’incontro, e inseguito l’amore che la portata a “zitarsi” – fidanzarsi – con Calogero (Lillo per gli amici) Zucchetto poliziotto presso la squadra Mobile della Questura di Palermo. Una giovane donna seduta insieme al pubblico in teatro, pronta per assistere alla pièce teatrale si trova d’improvviso catapultata nel mondo di Maria, nel suo tempo, scoprendo e ricordando insieme a lei la vergogna di una Palermo martoriata dalla guerra mafiosa, ma anche la nascita di un amore pragmatico e incantato con cui poter progettare un futuro. La colonna portante dello spettacolo è il concetto di Tempo-Spazio che si trasforma di continuo, portandoci avanti e indietro nella storia e nei luoghi in cui questa vicenda si è svolta: Maria attende irrequieta, concitata, comica e spaventata l’attesa di Lillo; anche la contemporanea affronta la smania dell’attesa, indagando le differenze del suo tempo, analizzando se stessa nel confronto con Maria. A questa attesa partecipa anche il pubblico, coinvolto attivamente in uno scambio emotivo costante e sincero, ricco di domande e di confidenze rivelate, queste cercano di mettere la basi per riflettere su cosa voglia dire vivere – lì e allora, o qui ed adesso – in un luogo pregno di atteggiamento mafioso.

Lo spettacolo ha vito il premio Mauro Rostagno con la seguente motivazione “il racconto biografico di una donna attraverso il quale si illumina la contraddittoria e violenta realtà mafiosa nella vita quotidiana della coppia di una Palermo segnata dalla mafia degli anni ’80.

Lo sguardo ironico e disincantato che non prescinde dall’utopia della realizzazione di una realtà diversa, con umanità e leggerezza sviluppa sulla scena un dialogo empatico ed efficace.”

Il Docufilm “L’Eredità di Falcone e Borsellino” racconta i vari capitoli della vita dei due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraverso le testimonianze delle persone che li hanno conosciuti più da vicino: le sorelle Maria Falcone e Rita Borsellino; i magistrati Leonardo Guarnotta, Giuseppe Ayala e Antonio Ingroia; i giornalisti Felice Cavallaro e Francesco La Licata e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Domenica 17 luglio: dopo il fortunato debutto al Mercadante di Napoli, al Baglio Di Stefano, andrà in scena È LA NOTTE UN RADUNO D’OMBRE, progetto di Franco Maresco e Claudia Uzzo con le musiche di Salvatore Bonafede e Gabriele Mirabassi. Questi “Appunti per Falcone” – racconta Maresco – sono stati ritrovati tra le carte di Franco Scaldati nel 2018. Dell’esistenza di questi brevi testi poetici mi aveva parlato più volte Melino Imparato dopo la morte di Scaldati, si sapeva che c’erano, o c’erano stati veramente, ma nessuno li aveva trovati fino a quell’anno. In “Appunti per Falcone” non c’è nessun riferimento ai fatti reali, alle cronache di quella strage del ’92, meno che mai a trattative tra Stato e mafia o ai mille “teoremi” di cui si parla o delira da trent’anni. C’è invece la poesia e la lingua irripetibile di Franco Scaldati, la sua visionarietà, la sua profondissima riflessione sul mistero dell’esistenza umana, su quella che lui chiamava la “perversione del destino”. Solo gli “esperti” di vecchie cose palermitane riconosceranno in alcuni splendidi monologhi il riferimento biografico a Falcone: quello del boss della Kalsa, Tommaso Spadaro, che da bambino giocava a pallone con il futuro giudice (e suo ” nemico”). Il resto è puro Scaldati, visione di ” abissi e catastrofi “, da cui però, forse, può rinascere ancora la vita.

