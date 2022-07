Il dibattito pubblico sulla realizzazione della Tangenziale di Agrigento: al Farm Cultural Park di Favara con il metodo Open Space Technology

Agrigento ha sperimentato in questi mesi per la prima volta in Sicilia un nuovo metodo di partecipazione democratica attraverso lo strumento del Dibattito Pubblico. L’importante realizzazione della Tangenziale di Agrigento, che modificherà la viabilità, la mobilità, le attività produttive, la struttura urbana della città è stata posta all’attenzione del territorio con un serie di incontri, organizzati da Anas Spa in collaborazione con STEP – Strategic Team of Planning. L’obiettivo del dibattito pubblico è quello di informare la cittadinanza su tutti gli aspetti del progetto, accogliere le osservazioni dei soggetti portatori di interesse legittimi e consentire di valutare gli esiti prodotti da questa fase di partecipazione.

Nei giorni scorsi, si è concluso un tavolo tematico al Farm Cultural Park di Favara attraverso l’utilizzo della Open Space Technology: una cosiddetta unconference che ha avuto l’obiettivo di amplificare le potenzialità umane, in una ambientazione, aperta, semplice, informale, libera. Collaborazione reciproca e intelligenza collettiva, veloce, dinamica: queste le parole chiave della giornata. Un evento unico e accattivante, in cui i partecipanti sono stati liberi di muoversi nel corso della giornata scegliendo, in completa autonomia, quando e come contribuire al dibattito pubblico.

Hanno partecipato numerosi esponenti provenienti da diversi ambiti e settori, interessati e motivati nel voler portare il proprio contributo sul tema con mente libera e aperta ad una discussione proattiva, incuriositi dalla metodologia che li ha messi tutti sullo stesso piano. Sono stati valutati gli aspetti tecnici, ambientali, sociali ed economico-finanziari delle tre proposte progettuali relative alla realizzazione della Tangenziale di Agrigento. I presenti hanno potuto valutare i diversi progetti, proporre osservazioni tecniche ragionando su vari temi. E’ stata realizzata una plenaria in cui si sono raccolti numerosi contributi. Per ciascun tavolo è stato elaborato un breve resoconto che raccoglieva quanto emerso. Questo materiale sarà poi utilizzato per la stesura della Relazione Finale del Dibattito Pubblico sulla realizzazione della Tangenziale di Agrigento.

All’evento sono intervenuti il coordinatore e lo staff del dibattito pubblico, stakeholders, progettisti e tecnici Anas.

“Si conclude una fase importante: i tavoli tematici hanno riscontrato un interesse sempre più elevato da parte di tutta la città e anche dai comuni limitrofi”, così commenta Gildo La Barbera di Strategic Team of Planning, coordinatore del dibattito pubblico. “Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dare vita a un workshop in una cornice unica come quella del Farm Cultural Park e con una metodologia innovativa come l’Open Space Technology per discutere insieme ai cittadini le diverse proposte progettuali”- spiega Caterina Borruso, esperta in progettazione, organizzazione e gestione di processi partecipativi negoziati di Strategic Team of Planning.

Un’ulteriore tappa del Dibattito Pubblico sarà il 20 luglio, a partire dalle 10.00, con un Focus online in cui saranno coinvolti solo gli enti che potrebbero essere chiamati ad esprimersi sul progetto nelle sue fasi successive.

Si tratta di un Focus fuori dai meccanismi istituzionali della conferenza di servizio, e che rientra invece nella logica informativa e partecipativa del dibattito pubblico in cui i Progettisti e Anas Spa illustreranno le diverse alternative progettuali confrontandosi direttamente con una platea ristretta e qualificata di partecipanti.

Ultimo appuntamento con il Dibattito Pubblico sarà il 2 agosto, all’Ex Collegio Dei Gesuiti ad Agrigento. Dopo la lettura della relazione finale del coordinatore del dibattito pubblico, Anas Spa dichiarerà, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito e dalla relazione del coordinatore, quale scegliere tra le tre proposte progettuali, oppure se presentare variazioni al progetto o ancora presentare le modifiche recepite.

Il sito internet

Il percorso di dibattito pubblico ha il suo centro nevralgico nel sito Internet www.dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it e nelle sue pagine social. Una vera e propria piattaforma tecnologica del processo di partecipazione democratica, che consentirà ai cittadini di raccogliere informazioni e valutare le diverse alternative, di compilare il form per la richiesta di delucidazioni tecniche e informazioni.

