Un’eccellenza ennese conquista il primo posto in Sicilia.

Rosario Umbriaco è stato eletto Miglior Street Food di Sicilia 2026, grazie al suo iconico arancino a doppio strato, dove tradizione, innovazione e sapori del territorio si incontrano.

Un riconoscimento che premia il suo lavoro e porta la gastronomia ennese ai vertici dello street food siciliano.

👏 CNA Enna si congratula con Rosario Umbriaco per questo prestigioso traguardo.

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