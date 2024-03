Rodaggio OK per De Rosa-De Rosa al Rally del Lazio

I portacolori del Casarano Rally Team si piazzano settimi delle 2 RM nel primo round CRZ 8^Zona, capitalizzando la gara come approccio alla Peugeot 208 del Team Lion con cui disputeranno l’intera stagione.

Casarano(LE) 24 Marzo 2024. Massimo e Marco De Rosa su Peugeot 208 Rally 4 hanno chiuso il Rally Del Lazio al settimo posto fra le vetture 2 Ruote Motrici, risultato che soddisfa l’equipaggio del Casarano Rally Team, secondo l’obiettivo che si erano prefissati.

Al primo appuntamento della Coppa Italia Aci Sport 8^ zona, si è scelto infatti di prendere dimestichezza con la scattante vettura francese, raccogliendo dati da capitalizzare al massimo in vista del prosieguo della stagione. Il risultato è stato comunque onorevole e dopo un avvio prudente, la seconda giornata ha dimostrato un netto miglioramento rispetto a quella iniziale.

“Abbiamo cercato di portare a termine la gara – ha dichiarato Massimo De Rosa – ed essendo la prima volta con questa 208 rally 4, volevamo capire più cose possibili della vettura in virtù delle prossime gare, si è trattato di un ottimo banco di prova per il quale ringrazio il Team Lion che ha cercato di collaborare al massimo in tal senso. Dalle prossime gare proveremo a spingere per cercare di metterci in luce in questa categoria che è davvero molto competitiva”.

