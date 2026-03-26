Riti Settimana Santa: il 12 aprile “Il terzo giorno”
A chiusura dei Riti della Settimana Santa Enna Gli Eclettici Associazione Spettacoli Aps – Ets, il Comune di Enna ed il Collegio dei Rettori di Enna sono lieti di annunciare la prima assoluta de
“Il terzo giorno” – Regia & Sceneggiatura di Rosario Primavera
Enna Domenica in Albis 12 Aprile 2026
Teatro Francesco Paolo Neglia – Start ore 20:30
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