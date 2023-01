Riparte il concorso Morgantìnon degli oli extravergini siciliani edizione 2023 organizzato dall’ESA in collaborazione con il Comune di Aidone ed il Libero Consorzio Comunale di Enna e con il patrocinio dell’Unione regionale Cuochi siciliani.

Oltre alle tradizionali sezioni dedicate agli oli in convenzionali, biologici, Dop e IGP Sicilia, sono confermate le sezioni dedicate al “Miglior olio in tavola” a alla “Miglior immagine” introdotte nella passata edizione.

Quest’anno il concorso si arricchisce ulteriormente di una nuova sezione denominata “Miglior regalo” per stimolare le aziende a proporre alla propria clientela l’olio come regalo, migliorare l’immagine complessiva e ampliare l’offerta.

I campioni devono pervenire nella sede della segreteria del concorso entro il prossimo 15 febbraio 2023 insieme alla domanda di partecipazione.

Questo il regolamento.

