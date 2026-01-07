Storie correlate

Assessore Colianni

Sistemi idrici e di depurazione, Colianni: «Dalla Regione 11,5 milioni di euro per interventi nei Comuni “Bandiera Blu” Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0
meteo 26

Previsioni Meteo Enna: In arrivo l’afflusso artico tra il pomeriggio del 7 gennaio e la mattina dell’8. Da noi potremmo avere episodi nevosi

Riccardo Gennaio 7, 2026 0
raffio rosso

ESCURSIONISTI DEGLI EREI: PRIMA ESCURSIONE DELL’ANNO 2026 SABATO 10 GENNAIO NEI MERAVIGLIOSI BOSCHI DI RAFFO ROSSO.

Riccardo Gennaio 4, 2026 0

Ultime notizie

Fondi Ue, superato obiettivo intermedio di spesa Fse+ a fine 2025. Schifani: «Rimodulazione risorse verso sfide emergenti»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Centri storici e mutui a interessi zero, Gennuso e Lanteri (FI), Auteri (Dc): “Risposta concreta a giovani e a chi investe nella nostra Sicilia”

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

RISORSE IN COMUNE: STANZIATI 50 MILA EURO PER IL COMUNE DI GANGI

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Devianza giovanile, Regione finanzia progetto dell’Istituto incremento ippico a Catania. Sammartino: «Interveniamo dove spesso lo Stato arriva tardi»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0