REGIONE SICILIANA, CISL: “FIRMATO IL CCRL 2022-2024, RECUPERIAMO RITARDI E RISORSE”

PALERMO – E’ stata siglata questa mattina all’Aran Sicilia, a Palermo, l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 per tutti i dipendenti del comparto della Regione Siciliana.

“Uno straordinario traguardo che consente di recuperare i ritardi accumulati rispetto ad altri comparti del pubblico impiego e di liberare risorse importanti per i lavoratori”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp, Sicilia Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara.

“Con grande senso di responsabilità – proseguono – abbiamo lavorato concretamente giorno dopo giorno per ottenere questo risultato e abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo. Ci auguriamo, adesso, che il lavoro non si fermi qui. Attendiamo che si concludano i passaggi necessari prima della firma definitiva del nuovo Ccrl, auspicando che gli arretrati siano liquidati in tempo per le festività natalizie e che nel frattempo si proceda al più presto all’attivazione delle procedure per le progressioni verticali. Dovranno riguardare il maggior numero di dipendenti possibili, perché si tratta del riconoscimento di sostanziali diritti che i dipendenti della Regione Siciliana hanno conquistato con la loro professionalità nel lavoro di ogni giorno. Infine, ci aspettiamo che a breve si avvii la nuova contrattazione per il contratto della dirigenza”.

Visite: 45