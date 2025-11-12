Regionali: sottoscritto l’ipotesi di Contratto collettivo regionale di Lavoro 22/24 del comparto non

dirigenziale della Regione Siciliana

Aumenti economici di oltre il 12% sul tabellare e dell’1,83% sul fondo trattamento accessorio

Cgil e Fp Sicilia: importante passo avanti verso la riduzione del divario rispetto ad altri contratti del pubblico impiego

Palermo, 12 nov- “La pre intesa siglata oggi sul rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 2022-2024 per il comparto non dirigenziale della RegioneSiciliana prevede incrementi economici significativi che segnano un importante passo avanti verso la riduzione del divario retributivo rispetto agli altri contratti del pubblico impiego. L’obiettivo perseguito è quello di valorizzare il personale regionale, riconoscendone il ruolo essenziale nell’erogazione dei servizi ai cittadini e nel funzionamento della macchina amministrativa”. Lo scrivono in una nota Francesco Lucchesi, segretario confederale Cgil Sicilia, Francesco Fucile segretario generale della Fp Cgil Sicilia e Salvo Lipari coordinatore del comparto regionali della Fp Sicilia, dopo la firma dell’ipotesi di accordo in questione che prevede a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2024, aumenti mensili di 122,36 euro per i coadiutori, di 161,93 euro per gli assistenti, di 193,71 euro per i funzionari.

”Sono aumenti – affermano gli esponenti della Cgil e della Fp regionali- che recuperano quasi interamente l’inflazione del triennio 22/24 dimostrando che, in una dinamica positiva di relazioni sindacali, si possono dare le giuste risposte alla questione salariale dei dipendenti pubblici”.

Cgil e Fp sottolineano che “si apre adesso la prospettiva di una nuova stagione contrattuale”. Chiedono quindi al Governo regionale di “fornire le linee guida necessarie per l’apertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del triennio 2025-2027 per proseguire nel percorso di aggiornamento e valorizzazione del personale”

“Questo risultato – sostengono Lucchesi, Fucile e Lipari- rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i lavoratori della Regione siciliana e costituisce la base per una contrattazione futura sempre più equa e moderna”.

Cgil e Fp Sicilia sottolineano che “ nonostante si siano raggiunti incrementi salariali maggiori rispetto ai Ccnl stipulati presso l’Aran nazionale continueranno a battersi con determinazione per sollecitare interventi che portino a recuperare il gap tra incrementi stipendiali e inflazione del triennio sottoscritto”.

