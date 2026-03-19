REGIONE SICILIA, LA CISL FP SI CONGRATULA CON MARGHERITA RIZZA

PALERMO – Daniele Passanisi, segretario generale, e Fabrizio Lercara, responsabile del dipartimento Enti regionali della Cisl Fp Sicilia, rivolgono il migliore augurio di buon lavoro alla nuova figura apicale della Regione Siciliana, Margherita Rizza, nominata di recente dal governo regionale e appena insediatasi alla guida del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. La Cisl Fp Sicilia esprime congratulazioni per la nomina con l’augurio che questo nuovo percorso professionale sia ricco di soddisfazioni e proficuo per la crescita della Sicilia.

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