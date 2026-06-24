REGIONALE SICILIA, TRENITALIA: TRENI STRAORDINARI PER IL CONCERTO DI RADIO ITALIA LIVE A PALERMO

2 treni straordinari nella notte fra il 28 e il 29 giugno

per facilitare la mobilità dei partecipanti al concerto al Foro Italico

Palermo, 24 giugno 2026

In occasione del Radio Italia Live – Il Concerto, in programma a Palermo domenica 28 giugno, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha attivato 2 treni straordinari tra Palermo Centrale e Piraineto, in circolazione nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2026, per facilitare la mobilità dei partecipanti all’evento.

I treni partiranno da Palermo Centrale all’1:15 e all’1:35, con fermate intermedie a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo De Gasperi, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea e Carini.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere l’area del concerto, al Foro Italico di Palermo.

I canali di acquisto sono aggiornati.

È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

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