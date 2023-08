La festa del Patrono, S. Vito, si avvicina e i fedeli si preparano al pellegrinaggio per recuperare l’ “addauru” da portare in processione

Il 6 agosto la Pro Loco di Regalbuto metterà a disposizione il servizio di bike sharing per tutti i pellegrini che vorranno compiere questo viaggio in bici

La partenza sarà in piazza Vittorio Veneto alle 17.00 previa registrazione

i nostri volontari saranno inoltre a disposizione per assistenza e supporto lungo il percorso 🫱🏻‍🫲🏽

Per info puoi sempre contattare il nostro team ai numeri

3383456857

0935/910514

O tramite e-mail

prolocodiregalbuto@gmail.com

Visite: 112