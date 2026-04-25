In occasione della celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione, le Forze dell’Ordine rendono omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana presso il Castello di Lombardia di Enna, luogo simbolo di storia, identità e memoria collettiva.

La ricorrenza rappresenta un momento di profonda riflessione sul sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà, la democrazia e la giustizia, valori che ancora oggi guidano l’operato quotidiano delle istituzioni e di tutte le componenti dello Stato.

Alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, nonché dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e altre Associazioni rappresentative delle Forze dell’ordine, la cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e solennità.

Le Forze dell’Ordine ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali e al servizio della collettività.

Il 25 aprile non è soltanto memoria, ma un richiamo vivo alla responsabilità condivisa di custodire e rafforzare i valori di libertà e democrazia per le future generazioni.

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