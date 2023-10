Pronti alle sfide del 28° Slalom Torregrotta-Roccavaldina

Sono 102 i verificati del penultimo appuntamento Tricolore, che domani 15 ottobre va in scena in provincia di Messina, con validità anche per il Campionato Siciliano, promosso dalla Delegazione Regionale per il quale raddoppia il punteggio assegnato. Le Dichiarazioni pre gara di alcuni protagonisti

Torregrotta(ME), 14 Ottobre. I piloti del 28° Slalom Torregrotta-Roccavaldina sono pronti alle sfide. Adesso che in 102 hanno superato le verifiche, i protagonisti del Campionato Italiano e Siciliano, attendono solo lo scoccare delle 8.00, di domani, domenica 15 ottobre, quando accenderanno i motori per una manche di ricognizione prima di affrontare le tre di gara. Molto fermento nella cittadina in riva al mar Tirreno per la quale l’evento sportivo è inserito nelle celebrazioni del centenario dell’autonomia del Comune. Il Sindaco Dott. Antonino Caselli ha salutato i concorrenti giunti a Torregrotta.

I big della disciplina si confronteranno sul percorso che da fuori l’abitato di Torregrotta va verso Roccavaldina per 3,5 km rallentati da 13 postazioni di birilli, punti nodali spettacolari, particolarmente apprezzati dal pubblico che potrà seguire la gara nelle postazioni riservate in tutta sicurezza.

La corsa al Titolo Italiano è ancora aperta e di questo hanno parlato nel pre gara alcuni dei protagonisti.

Michele Puglisi, fra i primi a verificare ha dichiarato: – “Per il meccanismo degli scarti fra primo e secondo girone il campionato potrebbe risolversi in mio favore soltanto con un primo e un secondo posto nelle ultime 2 gare; ci proverò con tutte le mie forze per ripetere il titolo dello scorso anno. Questa gara è bellissima, io però a differenza dei miei diretti avversari non l’ho mai vinta, uno stimolo in più per riuscirci quest’anno che è diventata determinante”.

Il plurivincitore della gara torrese, il sorrentino Luigi Vinaccia ha così commentato la sua partecipazione:- “vengo sempre con piacere a gareggiare in Sicilia, quest’anno ci giochiamo in queste due gare il campionato e qui in particolar modo dove ho vinto già sei volte e lo scorso anno sono arrivato secondo. Speriamo quindi nel 7 bello ”.

“Confrontarmi con i piloti del Campionato Italiano è sempre bello – ha dichiarato Salvatore Arresta – lo scorso anno una gara valida per il Tricolore, sono riuscito a vincerla proprio nella mia provincia di Trapani. Qui invece nelle passate edizioni non ho avuto molta fortuna per problemi tecnici. Domani avrò un propulsore “.

“Per me – ha dichiarato Girolamo Ingardia, vincitore dello scorso anno – è quasi una scommessa perché io non ho mai vinto gare del Tricolore. Domani sarò in gara con una Elia Avrio 1000 per la prima volta, una vettura che ho potuto provare solo con qualche giro di pista, ma su strada sarà tutta un’altra storia”.

“Fra i messinesi in gara anche l’esperto preparatore di Novara di Sicilia, Michele Ferrara, il quale ha dichiarato: – “Essere qui dopo ventotto anni dalla prima edizione che ho vinto è emozionante, potrei dire di aver vissuto tutta la storia di questa gara che amo in particolar modo e di cui ho il piacere di aprire l’Albo D’oro con il successo su Fiat X 1/9”.

Appuntamento domani sulla linea di Start alle ore 8.00.

