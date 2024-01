ProMus – il Master in Promozione, Marketing e Management per la Musica parte, a Palermo e online, da marzo 2024

Venerdì 2 febbraio open day a Palermo, presso la Mind House.

A marzo 2024 parte, a Palermo e online, ProMus – il Master in Promozione, Marketing e Management per la Musica: un percorso unico in Sicilia e nel sud Italia, che mira alla formazione professionale degli studenti nel settore del music business, della promozione e del management musicali.

Le lezioni, sia in presenza che online, saranno tenute da alcuni tra i migliori professionisti del settore musicale e si svolgeranno nel fine settimana per agevolare studenti e lavoratori, in un percorso che durerà quattro mesi, per un totale di oltre 180 ore di formazione, con esercitazioni pratiche, possibilità di rivedere le registrazioni e di essere messi in contatto con tantissime aziende partner che operano nel settore musicale, in tutta Italia.

Le tre sedi che ospiteranno il Master sono il Cre.Zi. Plus, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, Indigo Studios e Mind House, luoghi di ritrovo e punti di riferimento per la musica e la cultura palermitane.

Tra i docenti ci saranno giornalisti, critici musicali, manager, speaker radiofonici, direttori artistici, tour manager, produttori musicali, tra i quali: Ernesto Assante (la Repubblica), Stefano Bonagura (Musicultura), Dario Caretto (GoMad Concerti, Sicily Music Conference), Aurora D’Amico (cantautrice palermitana), Angelo Di Benedetto (Rtl 102.5), Valerio Fròsini (Mind House), Marco Gallorini (Woodworm), Damiano Miceli (Panico Concerti), Zavvo Nicolosi (Ground’s Oranges, “La primavera della mia vita”), Monica Passoni (CCM – Comunicazione per le Culture e le Musiche, Festival di Villa Arconati), Gianfranco Raimondo (Ypsigrock Festival), Fabio Rizzo (Indigo Studios, 800A Records), Azzurra Sottosanti (L’Eretico Booking, Press is More), Enzo Velotto (Viceversa Records) e molti altri.

Il Master è rivolto a diplomati e laureati ed è a numero chiuso.

Le iscrizioni sono già aperte.

Venerdì 2 febbraio ci sarà un open day a Palermo, presso la Mind House (via San Lorenzo 273/A, ore 18.00), in cui interverranno alcuni dei docenti e delle aziende partner del Master; trovate tutti i dettagli sulle pagine social di ProMus:

www.instagram.com/promus_themaster

www.facebook.com/ProMus.TheMaster

www.linkedin.com/company/promus-themaster

Per informazioni sul Master, i corsi, l’offerta formativa, i docenti, i partner, le sedi e l’iscrizione potete visitare il sito www.promus-themaster.it o inviare una mail a info@promus-themaster.it

