Programmi UE per inclusione e cittadinanza. Corso ANCHE PER GIORNALISTI/E

Corso online del Centro di Palermo di Europe Direct della Commissione Europea, nell’ambito delle iniziative per la Giornata dell’Europa 2026, e dagli Ordini Professionali dei Giornalisti e degli Assistenti Sociali – Sicilia.

Entrambi gli Ordini riconosceranno crediti formativi.

Il Corso è rivolto a operatori ed assistenti sociali sociali, giornalisti, operatori del Terzo Settore e degli Enti locali che vogliano approfondire le proprie conoscenze sui Programmi comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea ed in particolare su quelli che hanno risvolti sociali legati a percorsi di inclusione e riabilitazione di persone con minori opportunità.

Il corso si concentra in particolare su Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e CERV.

Il corso è organizzato da InformaGiovani ETS come attività del Centro Europe Direct di Palermo, ma è fruibile online da chiunque in quanto le regole e caratteristiche dei Programmi sono uguali in tutti i paesi dell’Unione.

Formatori:

Pietro Galluccio, giornalista. Referente Centro Europe Direct Palermo

Massimiliano Greco, tesoriere di InformaGiovani ETS e project manager

Un’assistente sociale dell’Ufficio di Servizio Sociale di Palermo.

Saluti istituzionali: Giuseppe Ciulla, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali – Sicilia

InformaGiovani ETS è l’ente di coordinamento di una Rete europea di organizzazioni della società civile, l’unica con sede in Italia, riconosciuta e sostenuta dal programma CERV dell’Unione Europea.

Gestisce il Centro Eurodesk e il Centro Europe Direct della città e dell’area metropolitana di Palermo.

Temi del corso

I Programmi Europei a gestione diretta da parte della Commissione

Le Reti informative europee: Europe Direct e Eurodesk

Il programma Erasmus+, molto più della mobilità studentesca

Il Corpo Europeo di Solidarietà

CERV. Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori

Partecipazione gratuita tramite registrazione su

www.ignet.eu/9maggio o sul portale dell’Ordine dei Giornalisti (fra i corsi degli Enti Terzi).

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