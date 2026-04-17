Programmi UE per inclusione e cittadinanza. Corso ANCHE PER GIORNALISTI/E
Corso online del Centro di Palermo di Europe Direct della Commissione Europea, nell’ambito delle iniziative per la Giornata dell’Europa 2026, e dagli Ordini Professionali dei Giornalisti e degli Assistenti Sociali – Sicilia.
Entrambi gli Ordini riconosceranno crediti formativi.
Il Corso è rivolto a operatori ed assistenti sociali sociali, giornalisti, operatori del Terzo Settore e degli Enti locali che vogliano approfondire le proprie conoscenze sui Programmi comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea ed in particolare su quelli che hanno risvolti sociali legati a percorsi di inclusione e riabilitazione di persone con minori opportunità.
Il corso si concentra in particolare su Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e CERV.
Il corso è organizzato da InformaGiovani ETS come attività del Centro Europe Direct di Palermo, ma è fruibile online da chiunque in quanto le regole e caratteristiche dei Programmi sono uguali in tutti i paesi dell’Unione.
Formatori:
Pietro Galluccio, giornalista. Referente Centro Europe Direct Palermo
Massimiliano Greco, tesoriere di InformaGiovani ETS e project manager
Un’assistente sociale dell’Ufficio di Servizio Sociale di Palermo.
Saluti istituzionali: Giuseppe Ciulla, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali – Sicilia
InformaGiovani ETS è l’ente di coordinamento di una Rete europea di organizzazioni della società civile, l’unica con sede in Italia, riconosciuta e sostenuta dal programma CERV dell’Unione Europea.
Gestisce il Centro Eurodesk e il Centro Europe Direct della città e dell’area metropolitana di Palermo.
Temi del corso
I Programmi Europei a gestione diretta da parte della Commissione
Le Reti informative europee: Europe Direct e Eurodesk
Il programma Erasmus+, molto più della mobilità studentesca
Il Corpo Europeo di Solidarietà
CERV. Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori
Partecipazione gratuita tramite registrazione su
www.ignet.eu/9maggio o sul portale dell’Ordine dei Giornalisti (fra i corsi degli Enti Terzi).