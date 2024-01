PROGRAMMA EVENTO ACI

Lunedì 8 Gennaio 2024 – ore 10.00

Autodromo Nazionale Monza – Sala Regione

Salvini dà lo start ai lavori di Monza

Saranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, a dare il via ufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione del più antico e prestigioso circuito di Formula 1 del mondo

Interverranno:

Matteo Salvini – Vicepresidente del Consiglio – Ministro Infrastrutture e Trasporti

Angelo Sticchi Damiani – Presidente Automobile Club d’Italia

Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia

Stefano Domenicali – CEO Formula 1 (in collegamento)

Paolo Pilotto – Sindaco di Monza

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di ACI, ACI Sport

e Autodromo Nazionale Monza

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 10.00 Accredito e welcome coffee presso Sala Regione

Ore 10.30 Avvio dei lavori sul rettifilo dei box (photo opportunity)

Ore 11.00 Interventi Istituzionali presso Sala Regione

Ore 11.30 Light lunch presso Sala Regione

Visite: 147