«Procede speditamente la messa a dimora delle nuove essenze arboree presso la Villa Torre di Federico, da parte della ditta incaricata dei lavori dal Comune di Enna».

Così l’Assessore con delega al Verde Pubblico Giancarlo Vasco, che segue costantemente i lavori di ripristino delle essenze arboree resisi necessari anche in conseguenza del passaggio del ciclone Harry.

«Mi preme ribadire – aggiunge Vasco – che queste piantumazioni vogliono mettere riparo agli errori del passato e ai danni provocati dal passaggio del ciclone Harry, attraverso scelte pianificate e condivise tra i rappresentanti del WWF, di Legambiente Sicilia, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Enna, del Comitato Parco Urbano, del Distaccamento Forestale di Enna, del Presidente e dei componenti la IV Commissione Consiliare permanente, del Servizio Verde del Comune di Enna, e con l’Azienda Foreste Demaniali».

L’Assessorato sottolinea come questo intervento non rappresenti soltanto un’azione di ripristino del verde danneggiato, ma un vero investimento ambientale e sociale per la città.

«Le nuove essenze arboree – si evidenzia – contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria, potenziare le zone d’ombra, sostenere la biodiversità e rendere quest’area più resiliente agli eventi climatici estremi. Il verde pubblico, se adeguatamente curato, diventa uno spazio di benessere, aggregazione e identità collettiva: un luogo vissuto e condiviso che restituisce bellezza e qualità della vita alla comunità.»

«La messa a dimora – spiega ancora Vasco – sarà seguita da una fase di attenta cura delle essenze arboree, per assicurare loro un corretto percorso di crescita. Sono inoltre in programma, da parte degli uffici preposti, gli interventi di ripristino dei muretti danneggiati nel corso del citato evento ciclonico.» Il Comune ha già predisposto questa importante azione con mezzi, risorse e personale dedicato, attivando tutte le procedure necessarie per la piantumazione e la prima cura del nuovo verde. Tuttavia, per garantire che questi interventi siano davvero sostenibili nel tempo, è fondamentale il contributo attivo della comunità.

«In questa visione – prosegue l’Assessore – intendiamo coinvolgere tutti coloro che vorranno dare un aiuto concreto, creando una rete di volontari coordinata dal Servizio Verde del Comune. Il loro contributo sarà prezioso soprattutto durante la stagione estiva, quando il fabbisogno idrico delle piante è maggiore. L’obiettivo è costruire una comunità attiva, attenta e responsabile, capace di prendersi cura del bene comune attraverso un modello partecipato e condiviso.»

Le essenze arboree fino ad oggi messe a dimora sono quaranta, cui si aggiungerà la piantumazione di 350 ginestre, 1.000 ligustri da siepe e 600 mirti.

“Partecipare significa:

diventare protagonisti della cura del bene comune;

condividere la responsabilità ambientale con l’Amministrazione;

rafforzare il legame tra cittadini e territorio;

sostenere in modo sostenibile la crescita del verde pubblico;

contribuire in prima persona a un progetto che lascia un segno tangibile per il futuro.”

«Sono inoltre stati ultimati – conclude l’Assessore Vasco – gli interventi di pulizia delle aree verdi in vista della Settimana Santa, comprese l’area del Castello di Lombardia e della Rocca di Cerere.»

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