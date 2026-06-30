Pro Loco Regalbuto: il 3 luglio Shorty da M2O al cuore della Sicilia
𝐃𝐚 𝐦𝟐𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚.
Per l’ultimo appuntamento di 𝗩𝗼𝗰𝗶 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 – 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 sarà con noi 𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧𝗬, DJ e produttore musicale di radiom2o , una delle più importanti emittenti radiofoniche italiane dedicate alla musica dance. 🎧 𝗟𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗲̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼. 𝗘̀ 𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼. 𝗨𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼, 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
In una conversazione aperta, in stile podcast, 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗶𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘁’𝗮𝗻𝗻𝗶, 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶, di creatività, cultura della notte e delle opportunità che questo settore può offrire a chi sogna di trasformare una passione in un percorso professionale.
📍 RADICI – C.da Piano Arena, Regalbuto
F R E E E N T R Y
🗓️ Venerdì, 03 luglio
🕢 dalle 19:30
Sarà l’occasione per riflettere su come anche la musica 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, partecipazione e crescita, capace di generare nuove idee e nuove possibilità, anche partendo da un piccolo paese dell’entroterra.
𝙄𝙉𝙉𝙀𝙎𝘾𝙊 – (𝙧𝙞)𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙪𝙧𝙗𝙖𝙣𝙖 – 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙁𝙤𝙣𝙙𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝘾𝙊𝙉 𝙄𝙇 𝙎𝙐𝘿 Fondazione con il Sud
Direttamente da m2o! 📀🎙️ SHORTY!
A seguire, DJ SET SPECIAL GUEST Francesco Sortino 🎧🎛️🔥
Per i primi che arrivano, il drink di benvenuto e la degustazione è offerto da RADICI.