Domani a Piazza Armerina la Sagra del Cannolo
Mercoledì 1° Luglio: Un Viaggio nel Gusto Autentico della Sicilia! ☀️🍋
Amanti del dolce, preparate i vostri palati! La sagra del cannolo siciliano è qui per deliziarvi con le sue prelibatezze artigianali.
✨ Ecco cosa vi aspetta:
🤍 Ricotta e Scaglie di Cioccolato: Il classico intramontabile, con la sua crema vellutata e le gocce croccanti che si sciolgono in bocca.
🤎 Crema e Scaglie di Nocciola: Un’esplosione di sapori avvolgenti, con la morbidezza della crema che si sposa perfettamente con la croccantezza delle nocciole tostate.
🍫 Cannolo al Cioccolato: Una tentazione irresistibile per i più golosi, con il suo ripieno fondente e il guscio fragrante.
🤩 Tutto a un prezzo eccezionale: SOLO €1 AL PEZZO!
📅 Quando: Mercoledì 1° Luglio
📍 Dove: Via Generale Muscarà 19, Piazza Armerina
⏳ SOLO SU PRENOTAZIONE! Affrettati a riservare i tuoi cannoli preferiti, i posti sono limitati!
Non perdere l’occasione di assaporare l’autentica tradizione siciliana. Unisciti a noi per una giornata di dolcezza e convivialità!
Per prenotazioni e informazioni: 329 9286253