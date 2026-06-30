Mercoledì 1° Luglio: Un Viaggio nel Gusto Autentico della Sicilia! ☀️🍋

Amanti del dolce, preparate i vostri palati! La sagra del cannolo siciliano è qui per deliziarvi con le sue prelibatezze artigianali.

✨ Ecco cosa vi aspetta:

🤍 Ricotta e Scaglie di Cioccolato: Il classico intramontabile, con la sua crema vellutata e le gocce croccanti che si sciolgono in bocca.

🤎 Crema e Scaglie di Nocciola: Un’esplosione di sapori avvolgenti, con la morbidezza della crema che si sposa perfettamente con la croccantezza delle nocciole tostate.

🍫 Cannolo al Cioccolato: Una tentazione irresistibile per i più golosi, con il suo ripieno fondente e il guscio fragrante.

🤩 Tutto a un prezzo eccezionale: SOLO €1 AL PEZZO!

📅 Quando: Mercoledì 1° Luglio

📍 Dove: Via Generale Muscarà 19, Piazza Armerina

⏳ SOLO SU PRENOTAZIONE! Affrettati a riservare i tuoi cannoli preferiti, i posti sono limitati!

Non perdere l’occasione di assaporare l’autentica tradizione siciliana. Unisciti a noi per una giornata di dolcezza e convivialità!

Per prenotazioni e informazioni: 329 9286253

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