Accoglienza Turistica a 360 gradi

Ecco che ancora una volta si realizza un progetto della Pro Loco di Enna, quello dell’ interscambio, infatti dopo aver ricevuto negli anni le Pro Loco di mezza Sicilia, con alcune abbiamo anche formalizzato un gemellaggio come per esempio Noto e Palazzolo Acreide, oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere la Pro loco Racalmuto in provincia di Agrigento, con circa 130 Amici, che hanno piacevolmente “invaso” la città e il bar (l’unico aperto), li abbiamo accompagnati in giro per la città e poi nella Chiesa di Santa Chiara, nel nostro Duomo, nella Chiesa di San Michele e al Museo Varisano. E non finisce qui, infatti siamo pronti per una interessante iniziativa di accoglienza a metà Dicembre quando arriveranno tantissimi amici da Palermo e zone limitrofe per un week end di cultura e divertimento al centro della Sicilia. Questo è lavorare per il territorio, lavorare in sinergia creando rapporti di amicizia e cortesia con la politica dello “Scambio di visite” fra pro loco siciliane e non solo, un gran lavoro che porta i suoi frutti, ecco l’importanza di far parte di una grossa famiglia come quella UNPLI che conta oltre 6600 Pro Loco in tutta Italia il tutto oltre che più facile è molto più piacevole.

Visite: 86